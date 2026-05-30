ELITBET MAX FIGHT 65 предложи тежка аркада, "заключена" ръка и експресен нокаут (ВИДЕО)

Бойната вечер не разочарова феновете

Страхотно бойно зрелище предложи на феновете ELITBET MAX FIGHT 65! Зрителите в пловдивската зала Сила, както и тези, проследили битките пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG, видяха тежка аркада, "заключена" ръка и експресен нокаут.

Представителят на "Бултрас Файт Клуб" Костадин Стойков отвори тежка аркада на румънеца Александру Бортос и го победи с технически нокаут във втория рунд.

Иван Запрянов едва не счупи лявата ръка на румънеца Йон Грегоре и направи мечтан бенефис. Той спечели със събмишън във втория рунд, за да вдигне феновете на крака, 18 години след дебюта си.

Станахме свидетели и на доминация и победа с технически нокаут в третия рунд за Теодор Христов срещу белгиеца Сабри Бен Хениа в основния подгряващ двубой на ELITBET MAX FIGHT 65. Битката беше първа за Христов на родна земя от 3 години насам.

За финал Мартин Петков запази титлата си, след като унищожи Даниел Гецов с експресен нокаут. Ветеранът, който е с 11 години по-възрастен от Петков, пое здраво ляво кроше и беше пратен в нокдаун, при който получи контузия на крака. Въпреки травмата той се изправи, но отново беше повален.

Останалите резултати от основната файт карта:

Тома Великов победи Юлиан Мадев с единодушно съдийско решение

Тихомир Зайков победи Светлин Спасов с единодушно съдийско решение

Васил Христов победи Робърт Бадиля с единодушно съдийско решение

Чарли Дайнес победи Александър Йотовски с ТКО във втория рунд

Иван Киселаров победи Димитър Мутавски с ТКО в първия рунд

Илиян Адрианов победи Емил Незиров със събмишън в първия рунд

Станислав Кунов победи Харилаос Малихудис с единодушно съдийско решение

 
