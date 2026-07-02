Бокс Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Борислав Велев - Рой се завръща на ринга на MAX FIGHT 66 Зрелището на 18 юли може да гледатe пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG

Непобеденият български нокаутьор Борислав Велев - Рой се завръща на ринга. Новината обяви президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов. Велев ще се бие на ELITBET MAX FIGHT 66, който ще се проведе на 18 юли в зала „Младост“ в Бургас.

Зрелището може да гледатe пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

След близо две години отсъствие заради контузия и две операции любимецът на публиката е напълно възстановен и готов отново да зарадва феновете със зрелищно завръщане.

Пътят обратно към ринга не беше лек. Първоначално Велев трябваше да оглави юбилейното издание MAX FIGHT 60, но операция на ръката го извади от събитието. По-късно беше обявен и за MAX FIGHT 63 през ноември 2025 г., но нова контузия отново отложи завръщането му.

Сега Рой е напълно възстановен, намира се в отлична форма и е готов отново да покаже качествата си.

С професионален рекорд от 14 победи, 14 нокаута и нито една загуба, Борислав Велев е сред най-атрактивните български боксьори. Всичките му победи са постигнати с нокаут.

На 18 юли Бургас ще бъде домакин на ELITBET MAX FIGHT 66, който ще събере шампиони, звезди и едни от най-добрите български бойци в една от най-мащабните бойни галавечери на годината.