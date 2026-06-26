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Гледайте в bTV Репортерите: Българите, които покориха света на сумото

Специалният филм на Гергана Гунчева и Миряна Мирочник - в събота веднага след новините в 19

В събота веднага след централните новини зрителите на bTV ще надникнат в един свят, който сякаш не се е променил от векове. Сред небостъргачите и забързаното ежедневие на Токио продължава да живее древната традиция на сумото – спорт, в който всяко движение носи символика, а уважението се печели с дисциплина, характер и отдаденост.

Документалният филм на Гергана Гунчева и Миряна Мирочник разказва историята на двама българи, които успяват да оставят трайна следа в най-консервативния спорт на Япония. Калоян Махлянов – Котоошу и Даниел Иванов – Аояма не само достигат върховете на професионалното сумо, но и се превръщат в мост между две култури, разделени от хиляди километри.

Котоошу стана първият европеец със своя школа по сумо

Камерите отвеждат зрителите в школата "Нарутобея" – академията на Котоошу в сърцето на Токио, където денят започва още преди изгрев. Там ще видим отблизо строгите тренировки, древните ритуали и ежедневието на младите сумисти, които посвещават живота си на традиция с повече от 1500-годишна история.

Филмът среща зрителите и с българските национали Иван Благоев и Симеон Станкович, които заминават за Япония, за да се учат от най-добрите. Тяхното пътуване разкрива какво означава да следваш мечтата си в страна, където дисциплината и уважението са начин на живот.

Не пропускайте тази необикновена история за успех, приятелство и силата на духа. Гледайте документалния филм тази събота и открийте как двама българи успяха да напишат своето име в историята на японското сумо.

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