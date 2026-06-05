Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Какво е това ш*бано шоу?“ — Тентоглу избухна след загубата от Саръбоюков! Второто място боли...

Гръцката суперзвезда в скока на дължина Милтиадис Тентоглу, възпитаник на българския треньор Георги Помашки, не прие никак спокойно загубата в Диамантената лига в Рим.

Гъркът остана втори след Божидар Саръбоюков в изключително оспорвана битка.

Българинът стигна до златото с резултат 8,26 метра, докато Тентоглу се приземи на 8,24 — разлика от едва два сантиметра, която реши всичко в една от най-драматичните надпревари през сезона.

Скандал

Но напрежението не приключи със състезанието. Часове по-късно гръцкият атлет взриви социалните мрежи с остри критики към организацията в Рим. В серия от сторита в Instagram той постави под въпрос условията на сектора за приземяване и начина, по който са отчетени опитите.

Тентоглу не спести емоции и директно атакува организаторите, намеквайки за проблеми с равнината на пясъка и точността на измерванията, като дори нарече ситуацията „шоу“, което не отговаря на нивото на Диамантената лига.

Най-скъпият турнир

„Какво правим тук, братле, какво е това ш*бано шоу? Нека не правим хоризонтални скокове, ако не можете дори да поддържате пясъка равен и да измервате правилно“, написа 28-годишният атлет, като тагна официалния профил на най-скъпия турнир.

Изказванията му моментално предизвикаха вълна от реакции в лекоатлетическите среди, като отвориха нов дебат за стандартите и организацията в елитните състезания.

Снимки: Instagram, Reuters, БГНЕС