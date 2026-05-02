"Момчето, което не просто скача, а лети": Изненадаха с уникална торта Божидар Саръбоюков

На тържествена сесия по повод празника на Харманли – 2 май, европейският шампион в скока на дължина и бронзов медалист от световно първенство в зала Божидар Саръбоюков получи почетен плакет и премия от 1000 евро.

Почетен диплом за високи треньорски постижения получи и треньорът му Димитър Карамфилов.

А за най-добрия атлет през последните години от школата на Хеброс Харманли беше подготвена и изненада- торта, с дължина от 8.31 м., постижение, с което Саръбоюков спечели бронзов медал на световното в Торун, първи за българската атлетика през последните 16 години.

"Като видях тортата се учудих колко много съм скочил", пошегува се на награждаването атлетът.

Той подчерта, че условията, при които се подготвя в Харманли, са перфектни и затова продължава да тренира в родния град. "Спортната база не е само за мен, но и за всички деца в Харманли", уточни той.

Кметът на общината Мария Киркова нарече Божидар "момчето, което не просто скача, а лети". По нейни думи Саръбоюков е пример за това, че за спортиста от малкия град няма граници.

В момента Божидар има един от най-добрите резултати в света, ще участва на всички Диамантени лиги и големи състезания този сезон, съобщи наставникът Димитър Карамфилов.

Автор: Мария Василева