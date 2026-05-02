bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Други

"Момчето, което не просто скача, а лети": Изненадаха с уникална торта Божидар Саръбоюков

Сладкишът бе с дължина от 8.31 метра

На тържествена сесия по повод празника на Харманли – 2 май, европейският шампион в скока на дължина и бронзов медалист от световно първенство в зала Божидар Саръбоюков получи почетен плакет и премия от 1000 евро.

Почетен диплом за високи треньорски постижения получи и треньорът му Димитър Карамфилов.

Снимка: bgnes

А за най-добрия атлет през последните години от школата на Хеброс Харманли беше подготвена и изненада- торта, с дължина от 8.31 м., постижение, с което Саръбоюков спечели бронзов медал на световното в Торун, първи за българската атлетика през последните 16 години.

"Като видях тортата се учудих колко много съм скочил", пошегува се на награждаването атлетът.

Саръбоюков пред bTV: Успехът ми е, че съм донесъл радост на хората (ВИДЕО)

Той подчерта, че условията, при които се подготвя в Харманли, са перфектни и затова продължава да тренира в родния град. "Спортната база не е само за мен, но и за всички деца в Харманли", уточни той.

Кметът на общината Мария Киркова нарече Божидар "момчето, което не просто скача, а лети". По нейни думи Саръбоюков е пример за това, че за спортиста от малкия град няма граници.

В момента Божидар има един от най-добрите резултати в света, ще участва на всички Диамантени лиги и големи състезания този сезон, съобщи наставникът Димитър Карамфилов.

Автор: Мария Василева

Българският звяр Божидар Саръбоюков ще покорява Китай
Тагове:

лека атлетика торта празник харманли премия диамантена лига бронз божидар саръбоюков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Сините" почетоха Гунди в очакване на титлата

ЦСКА обясни защо ще иска вените на дланта на феновете (ВИДЕО)
О, не! Дуа Липа отказа на Фюри и Джошуа!

Какво се променя в Пловдив заради дербито Ботев - Локо?

Последни новини

Изумителен: Никола Цолов №1 и в Маями!
„Дядо Венци, вън от Славия!"
„Познавам го цял живот": Ана Иванович говори откровено за Новак Джокович
Светът остана без един от вдъхновителите си: Отиде си Алекс Занарди!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV