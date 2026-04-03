Кой е фаворит? 100 грама е разликата между Колев и Георгиев преди ELITBET Max Fight 64

Само 100 грама е разликата между двамата бойци в основната среща на гала вечерта ELITBET Max Fight 64!

Това показа задължителният официален кантар преди срещите, които може да гледате пряко по bTV Action (19:30 ч.) и на VOYO.BG (17:30 ч.) на 4 април, събота.

Основната битка е между Калоян Колев и Камен Георгиев.

Теглото

Георгиев е малко по-тежък от съперника си. Той е 93,1 кг, докато Колев е 93 кг.

Това ще е трета среща между двамата.

Първата бе спечелена от Колев с единодушно съдийско решение, след като той наложи доминация на земя и контролираше темпото с множество тейкдауни.

Снимка: Иван Деков

Реваншът не закъсня – и донесе още повече напрежение. През 2019 г. в Благоевград вторият двубой завърши изненадващо с равенство – резултат, който и до днес остава спорен.

След последния гонг и двамата бойци изразиха категорично несъгласие с решението на съдиите, като всеки настояваше, че именно той е истинският победител.

11 мача, 4 стила

Програмата за събитието включва 11 мача в 4 стила - ММА, бокс, К1 и муай тай.

Ще видим на ринга отново и Тервел Пулев, но не като боксьор, а като... треньор. Той ще бъде в ъгъла на Тома Великов.

Боксьорът Николай Дишков се изправя срещу опитния грък Константинос Петропулос.

На ринга ще видим още Марио Вергиев – Гладиатора и най-титулувания аматьор Кристиян Димитров.

