Войната продължава: Колев срещу Георгиев в ефира на bTV Media Group

Третият им сблъсък оглавява бойната карта на MAX FIGHT 64 на 4 април

Един от най-очакваните сблъсъци в българския ММА ще оглави бойната карта на MAX FIGHT 64 на 4 април в София. Столичният спортен комплекс "Раковски" ще се превърне в арена на една дългочакана трилогия – Калоян Колев срещу Камен Геориев - част от бойната гала, която ще може да гледате пряко в каналите на bTV Media Group.

Колев срещу Георгиев ще е не просто спор за титлата в кат. до 93 кг, а кулминацията на съперничество, което продължава с години и отказва да намери своя окончателен край.

Първата среща между двамата бе спечелена от Колев с единодушно съдийско решение, след като той наложи доминация на земя и контролираше темпото с множество тейкдауни. Реваншът не закъсня – и донесе още повече напрежение. През 2019 г. в Благоевград вторият двубой завърши изненадващо с равенство – резултат, който и до днес остава спорен. След последния гонг и двамата бойци изразиха категорично несъгласие с решението на съдиите, като всеки настояваше, че именно той е истинският победител.

"Очаквам да стане наистина добра среща! Сигурен съм, че ще се раздадем и двамата и заради историята ни от предишните ни мачове вярвам, че никой няма да отстъпи. Срещата ще е като на война!", обяви Калоян Колев преди предстоящия сблъсък.

"Скоро българското ММА общество не е наблюдавало истински ММА. На 04.04.2026 г. това ще се случи! От 3 години не съм участвал на ММА формат и на MAX FIGHT 64 в София излизам да се забавлявам!“, добави по-опитният Камен Георгиев.

Калоян Колев влиза в срещата като доминираща сила – боец, който налага стил, контрол и физическо превъзходство. Неговият подход е ясен: натиск, ефективност и минимално съмнение в крайния резултат.

"Подготовката ми върви по план. Без контузии и болежки. Благодаря на момчетата, които са до мен за всеки един бой", посочва 33-годишният боец от Стара Загора, който е със статистика 12 победи, 1 загуба и 1 равенство.

От другата страна стои Камен Георгиев – ветеран, световен и европейски шампион, считан за един от пионерите на ММА в България. Днес той изгражда новото поколение бойци, но очевидно все още има незавършена мисия в ринга.

"Подготовката ми върви на пълни обороти, в нея участват всички от "Боен клуб България" - както опитните бойци, така и младите ни надежди. Всички се раздават на предела на силите си", казва бившият самбист.

В професионалната си ММА статистика той има впечатляващите 42 срещи (28 победи, 13 загуби и 1 равенство). Георгиев прави завръщане след почти 3-годишна пауза. Последният му двубой бе през юли 2023 г., когато отстъпи със съдийско решение срещу Павел Милев.

"На моя страна са опитът и прецизността, но най-вече излизам за усещането, което не може да се купи с пари", казва Георгиев, който е сред водещите ни треньори и международен съдия с FICW лиценз клас "А".

Третият двубой не е просто въпрос на статистика или титли. Това е лична развръзка. И двамата бойци влизат в клетката не защото трябва, а защото знаят, че историята им не може да приключи с равенство.

"Ще победя с пълна доминация на ринга и ще се опитам да приключим преди последния гонг.", заканва се Колев.

Очакванията в бойната общност и сред феновете са за изключително напрегнат и емоционален сблъсък, който ще предостави окончателен отговор на въпроса: кой е по-добрият? А той ще бъде даден на 4 април.

