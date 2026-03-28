И Тервел Пулев ще бъде част от ELITBET Max Fight 64

Олимпийският ни медалист Тервел Пулев ще бъде част от ELITBET Max Fight 64, но този път в ролята на треньор.

На ринга той ще изведе своя възпитаник Тома Великов, който представлява боксов клуб „Венко Пулев“.

Младият български боксьор ще се изправи срещу шампиона на Украйна Константин Егоров на 4 април в София на ринга на Max Fight, а бойната гала ще може да гледате пряко в каналите на bTV Media Group.

Великов, състезаващ се за боксов клуб „Венко Пулев“, работи под ръководството на известния български боксьор и олимпийски медалист Тервел Пулев, което прави двубоя още по-интересен за българската публика.

Неговият съперник, 19-годишният Константин Егоров е трикратен шампион на Украйна при юношите. Той има три професионални боксови мача, като активът му до момента е 2 победи и 1 загуба. Състезава се за СК „Беси“ – Велинград с треньор Красимир Толупов.

Това е Тервел Пулев

Роден е на 10 януари 1983 г. в София.

Ръст: 188 см. Боксьор в полутежка категория.

Състезателно тегло: 91-94 кг.





Син на многократния шампион на България по бокс в тежка категория Венко Пулев и брат на Кубрат Пулев, който спечели регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория, след като победи Махмуд Чар през декември 2024 г.



Тервел Пулев е последният български боксьор при мъжете – олимпийски медалист. Той е носител на бронз в полутежка категория от игрите в Лондон 2012, където на полуфинал отстъпва пред легендарния Олександър Усик от Украйна.

На аматьорския ринг Тервел Пулев е двукратен европейски вицешампион от 2010 и 2011 г. и бронзов медалист от европейското през 2015 г. Два пъти е отличен като носител на родната купа „Странджа“ през 2011 и 2014 г.

В професионалната си кариера Тервел Пулев има 19 мача, в които срещу името му стоят 18 победи, 14 от които е постигнал с нокаут и една загуба – през пролетта на 2022 г. в Лос Анджелис срещу многократния световен шампион Сергей Ковальов от Русия.



Носител на пояса на Европейския боксов съвет. Печели го след победа над италианеца Леонардо Брусезе на 27 октомври 2018 г. в "Арена Армеец".

Носител е и на интернационалната титла на WBA (Международната боксова асоциация) в полутежка категория – пояс, който слага върху кръста си след успех над Дешон Уебстър в 12-рундов мач в "Колодрума" в Пловдив на 14 декември 2019 г.

Заедно с бившата националка по волейбол Диана Ненова, Тервел Пулев има трима сина: Калоян, Аспарух и Самуил.

Но пропускайте зрелищните битки - пряко в каналите на bTV Media Group!