Други Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Майката на Никола Цолов пред bTV: Формула 1 е на един падок разстояние (ВИДЕО) Най-доброто тепърва предстои, горда е майка му Мирослава

Никола Цолов е на път да научи всички във Формула 2 на български език! Той не просто не спира да мечтае - той продължава да брои сбъднатите мечти и покорените подиуми.

Часове след третия си триумф на легендарната писта "Силвърстоун" майката на Никола - Мирослава, говори пред bTV.

Снимка: Facebook

Снимка: Facebook

Много труд, още повече вяра

В събота Българския лъв спечели спринта във Великобритания. Ден по-късно финишира първи и в основното състезание - за четвърти път от дебюта си във Формула 2.

Само преди седмица българинът спечели и на „Ред Бул Ринг“ в Австрия, което го превърна в първия пилот с три поредни победи в модерната ера на шампионата (от 2017 г. насам).

С този невероятен двоен успех Цолов изравни постижение на Луис Хамилтън отпреди 20 години за две победи на „Силвърстоун“ в рамките на един уикенд.

"Винаги сме вярвали. Ако нямаш вяра, няма как да продължиш напред. Никога не сме правили грандиозни планове, защото не сме знаели как ще продължим, тъй като финансите са големи, които са необходими. Все някак сме се справяли до този момент", откровена е пред bTV гордата майка на Цолов.

Снимка: Lap.bg

"Мечтата е близо!"

Пътят на Никола е ясен, но той върви стъпка по стъпка. "Ще се пошегувам сега. Формула 1 винаги е на отсрещния падок и я вижда постоянно, но относно мечтата – това е голямата мечта на Никола! Виждам, че това е и на много фенове, които го следват. Това е нашата обща, българска мечта. Колкото близо да изглежда, толкова и далеч. Не смея да говоря и повече по темата", казва с усмивка, но и надежда мирослава, която обикаля света с Никола.

Снимка: Lap.bg

Винаги само към върха

Лишения, умора, малко време с роднини и приятели... но и целеустременост, отдаденост и битка за това, което пали сърцето и душата, и цяла България!

"Най-доброто тепърва предстои! И вярвам, че то ще е най-доброто за него и цялото ни семейство. Ние не го приемаме като жертва. Приемаме го като път, който вървим заедно. И мисля, че това е правилният начин."

Следващото състезание за Цолов е в Белгия, на пистата "Спа" (17-19 юли).

Снимка: Facebook

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