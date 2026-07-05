Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Невероятен! Никола Цолов отново е пръв във Великобритания! Българинът излиза начело и при пилотите във Формула 2 Снимка: Lap.bg

Невероятно успешен уикенд за единственият българин във Формула 2 Никола Цолов!

След като вчера спечели спринта на Гран При на Великобритания на емблематичната писта "Силвърстоун", днес (5 юли) той е първи и в същинската надпревара!

Това му осигурява и еднолична лидерска позиция при пилотите, след като вчера я делеше с Габриеле Мини.

Състезанието

Цолов даде заявка, че ще се бори за първата позиция още в самото начало.

Снимка: Lap.bg

Той стартира от пета позиция, но с отлична тактика успя веднага да си проправи път за второто място и да "диша във врата" на Куш Майни.

Българинът и отборът му прецениха той да влезе в бокса в 7-ата обиколка.

Изпреварването на Майни дойде в 21-ата, когато Никола застана пред индиеца и опази своето шампионско място на пистата.

Успехите

За първи път в кариерата си във Формула 2 и Формула 3 Никола Цолов печели и двата старта за уикенда!

Снимка: Lap.bg

Това е негова шеста победа във Формула 2, като в този шампионат българинът има повече първи места, отколкото през трите му сезона във Формула 3.

Цолов бе първи в Австрия, Монако и Мелбърн, а сега и във Великобритания. В спринта той има първи места от Маями и вчера на "Силвърстоун".

Снимка: Lap.bg

С новите 25 точки в актива си, Цолов вече е едноличен лидер в класирането при пилотите. Българинът има 141 точки, като изпреварва Гарбиеле Мини, с който имаха еднакъв резултат преди старта. Италианецът е със 124 точки.

След този уикенд предстои седмица почивка, а следващото състезание е на друга емблематична писта - "Спа" в Белгия в периода 17-19 юли.