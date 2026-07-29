Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Новата българска Ф4 звезда Любослав Руйков: Майка ми не вярваше, че имам талант (ВИДЕО) Сигурен съм, че Никола Цолов може да ми даде много съвети, заяви 15-годишният пилот

По стъпките на Никола Цолов и с мечта за голямата сцена на Формула 1 тръгва още една българска надежда.

Докато Цолов вече доминира във Формула 2, 15-годишният Любослав Руйков трупа опит и успехи във Формула 4.

Свързват ги една и съща възраст на старта, една и съща писта и един и същи откривател - Николай Върбицалиев.

Началото

За Любослав всичко започва като че на шега, след една загуба с картинг.

"Един приятел ме победи. Аз не мога да губя и почнах да ходя всеки ден и ми хареса. Така почна всичко. С много труд се стига до Формула 4. Извън пистата има много неща, които хората не виждат - тренировки, отдаване на самия спорт", казва Руйков, който в момента е част от един от най-добрите тимове във Формула 4 - "Трайдънт".

"Като талант ме откри Николай Върбицалиев. Майка ми в началото не му вярваше. Имаше картинг училище и аз бях последен или предпоследен. Той ме отведе в Кюстендил. Още от първия път бях много бърз и така се започна", добави младият пилот.

Връзката с Никола Цолов

Любослав не крие, че с лидера в класирането при пилотите във Формула 2 Никола Цолов са приятели и често търси съвет от него.

"Говорили сме си да дойде с мен на някое състезание като треньор. Има много повече опит и съм сигурен, че може да ми даде много съвети", каза Руйков.

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