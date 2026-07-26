Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Седми и лидер! Добро представяне на Никола Цолов в Унгария Той запазва своя номер 1 при пилотите Снимка: Lap.bg

Никола Цолов завърши на седма позиция в същинската надпревара за Гран при на Унгария във Формула 2.

Българинът обаче постигна нещо по-важно - запази лидерската си позиция при пилотите, финиширайки преди конкурента си Габриеле Мини.

20 точки делят двамата таланти в моторните спортове.

Гран при на Унгария

Цолов стартира от 12-а позиция, след като получи наказание от 5 места заради сблъсък в спирта вчера, 25 юли.

Снимка: Lap.bg

Въпреки това той направи поредното си добро каране за сезона и си осигури място в топ 10, а със седмата позиция и нови 6 точки към актива си.

Цолов изпревари Мини в 13-ия завой на 30-ата обиколка и до края не му позволи да се върне пред него в надпреварата.

Състезанието

Победител в Унгария стана съотбортика на българина в Кампос Рейсинг - Ноел Леон.

Втори се нареди Куш Майни, а трети остана Рафа Камара.

Снимка: Lap.bg

Във Формула 2 следва месец пауза.

Следващият старт е в уикенда 5-6 септември на емблематичната писта "Монца" в Италия.