Седми и лидер! Добро представяне на Никола Цолов в Унгария

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Той запазва своя номер 1 при пилотите
Никола Цолов завърши на седма позиция в същинската надпревара за Гран при на Унгария във Формула 2.
Българинът обаче постигна нещо по-важно - запази лидерската си позиция при пилотите, финиширайки преди конкурента си Габриеле Мини.
20 точки делят двамата таланти в моторните спортове.
Цолов стартира от 12-а позиция, след като получи наказание от 5 места заради сблъсък в спирта вчера, 25 юли.
Въпреки това той направи поредното си добро каране за сезона и си осигури място в топ 10, а със седмата позиция и нови 6 точки към актива си.
Цолов изпревари Мини в 13-ия завой на 30-ата обиколка и до края не му позволи да се върне пред него в надпреварата.
Победител в Унгария стана съотбортика на българина в Кампос Рейсинг - Ноел Леон.
Втори се нареди Куш Майни, а трети остана Рафа Камара.
Във Формула 2 следва месец пауза.
Следващият старт е в уикенда 5-6 септември на емблематичната писта "Монца" в Италия.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google