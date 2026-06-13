Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нургюл Салимова пред bTV: Дано не ме принудят да напусна България (ВИДЕО) Имам договори, не желая кариерата ми да пострада заради проблемите на други хора

Не искам да се откажа от родината си - нося България в сърцето си. Докато не бъда принудена, не искам да напусна страната. Федерациите трябва да се разберат помежду си.

Това обяви в предаването "Тази събота" по bTV Нургюл Салимова - звездата на женския ни шахмат. Преди няколко дни тя обяви, че ще приема предложение от друга държава, ако административните проблеми в спорта у нас не бъдат разрешени.

Хаосът идва заради наличието на две федерации. БФШ 2022 има лиценз от спортното министерство, докато БСФШ е с международното признание на световната централа FIDE.

"Чувствам се неспокойна и несигурна. Вярвам, че имам право да знам дали ще участваме на олимпиада. Както и в индивидуални състезания, за които имам договори. Не искам да си навредя по никакъв начин на кариерата заради проблемите на други хора", обясни Салимова.

"Искам да продължа да се състезавам за България. Седмица преди всяко отборно първенство се чудим дали участваме или не, което е абсурдно. Искаме ясен план и ясни цели".

"Олимпиадата е през септември - след по-малко от три месеца. Има реален риск да не бъдем допуснати. Първа аз излязох, но съм сигурна, че всички шахматисти у нас искат да знаят какво се случва."

"Получавала съм предложения през годините от други държави, но не съм се отказала от българското знаме и няма да стане по мое желание. Но ако бъда принудена, ако има риск да ми бъдат спрени правата - няма да допусна кариерата ми да пострада. Имам договори и ако спра да се състезавам, те отпадат."

"Няма значение кои са държавите, защото не съм приела офертите. Не искам да се откажа от родината си и нося България в сърцето си. Докато не бъда принудена, не искам да напусна страната. Федерациите трябва да се разберат помежду си."