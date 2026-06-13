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Нургюл Салимова пред bTV: Дано не ме принудят да напусна България (ВИДЕО)

Имам договори, не желая кариерата ми да пострада заради проблемите на други хора

Нургюл Салимова пред bTV: Дано не ме принудят да напусна България (ВИДЕО)
 

Не искам да се откажа от родината си - нося България в сърцето си. Докато не бъда принудена, не искам да напусна страната. Федерациите трябва да се разберат помежду си.

Това обяви в предаването "Тази събота" по bTV Нургюл Салимова - звездата на женския ни шахмат. Преди няколко дни тя обяви, че ще приема предложение от друга държава, ако административните проблеми в спорта у нас не бъдат разрешени.

Хаосът идва заради наличието на две федерации. БФШ 2022 има лиценз от спортното министерство, докато БСФШ е с международното признание на световната централа FIDE.

"Чувствам се неспокойна и несигурна. Вярвам, че имам право да знам дали ще участваме на олимпиада. Както и в индивидуални състезания, за които имам договори. Не искам да си навредя по никакъв начин на кариерата заради проблемите на други хора", обясни Салимова. 

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"Искам да продължа да се състезавам за България. Седмица преди всяко отборно първенство се чудим дали участваме или не, което е абсурдно. Искаме ясен план и ясни цели". 

"Олимпиадата е през септември - след по-малко от три месеца. Има реален риск да не бъдем допуснати. Първа аз излязох, но съм сигурна, че всички шахматисти у нас искат да знаят какво се случва."

"Получавала съм предложения през годините от други държави, но не съм се отказала от българското знаме и няма да стане по мое желание. Но ако бъда принудена, ако има риск да ми бъдат спрени правата - няма да допусна кариерата ми да пострада. Имам договори и ако спра да се състезавам, те отпадат."

"Няма значение кои са държавите, защото не съм приела офертите. Не искам да се откажа от родината си и нося България в сърцето си. Докато не бъда принудена, не искам да напусна страната. Федерациите трябва да се разберат помежду си."   

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