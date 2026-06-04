Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нургюл Салимова атакува върха! Българките блестят на европейското в Батуми Остават два кръга до края

Българските шахматистки направиха впечатляващ девети кръг на европейското индивидуално първенство в Батуми, записвайки пет победи, едно реми и само една загуба.

Два кръга преди финала страната ни има сериозни поводи за оптимизъм, а Нургюл Салимова продължава уверения си щурм към медалите.

Звездата ни зад дъската демонстрира класа и хладнокръвие срещу словенката Лаура Унук. Играейки с черните фигури, 23-годишното момиче от село Крепча, постепенно наложи превъзходството си и принуди съперничката да се предаде на 50-ия ход, само миг преди неизбежния мат. С успеха тя събра 7 точки и е само на половин точка от първото място.

Отлично представяне

Силно представяне записа и Надя Тончева, която също с черните фигури надигра украинката Людмила Иваницка. С актив от 6 точки българката се нарежда сред най-добрите 15 в турнира.

Белослава Кръстева добави нов ценен успех за България след убедителна победа над испанката Моника Калсета. След 42 хода тя затвори партията в своя полза и вече има 5,5 точки в актива си.

Гергана Пейчева също впечатли, като се справи с една от силните представителки на Азербайджан – Гюнай Мамадзада. Победа записа и Анджелика Ненова срещу испанката Ребека Хименес.

Класиране

Габриела Антова завърши реми с грузинката Инга Чархалашвили, докато единственото българско поражение в кръга претърпя Виктория Радева срещу сръбкинята Алина Бивол.

Преди решаващите два кръга напрежението в Батуми расте. Начело са украинката Анастасия Хнатишин и испанката Сабрина Вега със 7,5 точки, а Нургюл Салимова е със 7.