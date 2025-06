Отнеха победата на Никола Цолов

Лоши новини за българските фенове на Формула 3. След страхотната седмица, която направи на пистата "Ред Бул Ринг" в Австрия, Никола Цолов бе дисквалифициран от състезанието. Причината е износена планка под пода на болида, която е с 0,2 мм над допустимото.

След дълго обсъждане, FIA взе решение, че колата е нередовна и отне фантастичната победа на българския пилот. Така точките, които той спечели и с които се доближи до лидера в класирането при пилотите - Рафаел Камара, са премахнати от актива му.

Цолов записа един от най-добрите си състезателни уикенди. В петък той спечели квалификацията, като записа рекордно време, а в събота завърши на трето място в спринтовото състезание, след като стартира от 12-а позиция.

Nikola Tsolov, winner of the F3 race, will be disqualified pic.twitter.com/QDQmYE2ZU2