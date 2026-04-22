Преди битката за ново злато: Насар обявен за №1 в Европа! (СНИМКИ и ВИДЕО)

Без шанс за съперниците

Преди битката за ново злато: Насар обявен за №1 в Европа! (СНИМКИ и ВИДЕО)

Българската звезда в тежката атлетика Карлос Насар получи наградата си за щангист №1 на Европа за 2025 г. — престижно признание за изключителните му успехи през последните 12 месеца.

Наградата се присъжда от Европейската федерация по вдигане на тежести и AIPS Europe след гласуване на спортни журналисти от целия континент.

Едва на 21 години Насар вече се утвърди като най-ярката фигура в световната тежка атлетика. През 2025 г. той спечели световна и европейска титла, а още през 2024 г. триумфира и с олимпийско злато на игрите в Париж, което окончателно го изведе сред най-големите имена в спорта. Така българинът печели отличието за най-добър щангист в Европа за втора поредна година, след като беше №1 и през 2024 г.

Наградата за 2025 г. му беше връчена по време на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми.

В петък той ще се качи на подиума, за да атакува титлата в кат. до 94 кг, където е основен фаворит за златния медал. Очакванията към него са огромни, тъй като той вече се смята не само за лидер в Европа, но и за най-силната актуална фигура в световната тежка атлетика.

През последните две години Карлос Насар беше избран и за спортист №1 на България, което допълнително показва значението на успехите му за българския спорт и авторитета му на международната сцена.

Европейското по вдигане на тежести: Кога да гледате Карлос Насар, Ангел Русев и другите българи?

След като напусна залата преди награждаването на Бояна Костадинова, все още действащият президент на БФВТ Стефан Ботев не беше забелязан сред официалните лица на церемонията, на която българският щангист взе наградата си за номер 1 в Европа.

При жените отличието за №1 в Европа за 2025 г. заслужено спечели норвежката шампионка Солфрид Коанда.

Карлос Насар ще атакува четвърта поредна европейска титла, като това ще се случи на 24 април в Батуми. Зрелище, което не е за изпускане и спектакъл, който е възможно да гледате на живо единствено в каналите на bTV Media Group - пряко по RING и онлайн на VOYO.BG.

 
