bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Други

"Железните", еп. 1: Силата на историята

Асен Златев и Благой Благоев са плътно до Карлос Насар в похода към историята

Европейското първенство по вдигане на тежести стартира в неделя – пряко по РИНГ. Кулминацията е в петък, когато Карлос Насар излиза за четвърта европейска титла.

Именно на феномена от Червен бряг е посветен първият епизод на новата ни дигитална поредица "Железните". В нея ще ви срещаме с железните момчета и момичета, от които ще чакаме нова порция медали.

Две от легендите на българските щанги споделиха своето мнение за Карлос. Те са двама от великаните, оставили най-ярка следа в българската тежка атлетика. Двама шампиони, които подкрепят Насар по пътя към мечтана трета олимпийска титла.

Властелините на подиума

Единият е непобедим в движението изхвърляне - Асен Златев. Другият е олицетворение на силата в изтласкването – Благой Благоев.

За да подобри техниката му в движението изхвърляне, вече повече от 6 месеца редом до суперталанта е Асен Златев.

"Подготовката мина според плана и очакваме да покаже на какво е способен на европейското първенство в Батуми. Той много съвестно изпълнява всичко, което си говорим. Въобще.. състезател мечта!"

Карлос обаче не е напълно удовлетворен. "Нямахме достатъчно време да работим по техниката на изхвърлянето. Със сигурност след европейското ще продължим ще коригираме. Доста подобрения имам, но не е това, което трябва да бъде."

Ярка следа

В залата до Насар е и един от най-добрите тласкачи в света – железният Благой Благоев. "Нормална българска традиция в петък е контролна тренировка. Радвам се, че той е супер здрав, така изглежда. Тази категория до 94 кг е абсолютно направена за него, няма да има никакви проблеми със златните медали оттук нататък."

"Тези хора са оставили тази следа на нас. И ние продължаваме - следващото поколение щангисти. За нас това е силата на поколението, силата на историята. Ние знаем, че тези хора са били непобедими за своето време. И знаем, че трябва да оставим това нещо да бъде така", осъзнава отговорността си Карлос Насар.

Целият епизод ви очаква на платформата VOYO. 

 
Тагове:

рекорд титла злато щанги европейско първенство Карлос Насар Асен Златев Благой Благоев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV