"Железните", еп. 1: Силата на историята

Европейското първенство по вдигане на тежести стартира в неделя – пряко по РИНГ. Кулминацията е в петък, когато Карлос Насар излиза за четвърта европейска титла.

Именно на феномена от Червен бряг е посветен първият епизод на новата ни дигитална поредица "Железните". В нея ще ви срещаме с железните момчета и момичета, от които ще чакаме нова порция медали.

Две от легендите на българските щанги споделиха своето мнение за Карлос. Те са двама от великаните, оставили най-ярка следа в българската тежка атлетика. Двама шампиони, които подкрепят Насар по пътя към мечтана трета олимпийска титла.

Властелините на подиума

Единият е непобедим в движението изхвърляне - Асен Златев. Другият е олицетворение на силата в изтласкването – Благой Благоев.

За да подобри техниката му в движението изхвърляне, вече повече от 6 месеца редом до суперталанта е Асен Златев.

"Подготовката мина според плана и очакваме да покаже на какво е способен на европейското първенство в Батуми. Той много съвестно изпълнява всичко, което си говорим. Въобще.. състезател мечта!"

Карлос обаче не е напълно удовлетворен. "Нямахме достатъчно време да работим по техниката на изхвърлянето. Със сигурност след европейското ще продължим ще коригираме. Доста подобрения имам, но не е това, което трябва да бъде."

Ярка следа

В залата до Насар е и един от най-добрите тласкачи в света – железният Благой Благоев. "Нормална българска традиция в петък е контролна тренировка. Радвам се, че той е супер здрав, така изглежда. Тази категория до 94 кг е абсолютно направена за него, няма да има никакви проблеми със златните медали оттук нататък."

"Тези хора са оставили тази следа на нас. И ние продължаваме - следващото поколение щангисти. За нас това е силата на поколението, силата на историята. Ние знаем, че тези хора са били непобедими за своето време. И знаем, че трябва да оставим това нещо да бъде така", осъзнава отговорността си Карлос Насар.

