Европейското по вдигане на тежести: Кога да гледате Карлос Насар, Ангел Русев и другите българи?

Броени часове остават до едно от събитията през годината, на което очакваме български успехи!

Европейското първенство по вдигане на тежести започва на 19 април в Батуми, Грузия! Страната ни ще бъде представена от 11 щангисти, а опитите им може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG.

Сред тях са хегемонът Карлос Насар, европейските шампиони Ангел Русев, Иван Димов, Христо Христов и Дейвид Фишеров, както и три представителки при дамите.

Програма

Ето как са разпределени българите по дни:

19 април (неделя):

15:00 ч.– жени до 48 кг – с участието на Бояна Костадинова

18:00 ч. – жени до 53 кг

20 април (понеделник):

11:00 ч. – мъже до 60 кг – с участието на Ангел Русев и Дениз Данев

14:00 ч. – мъже до 65 кг – с участието на Иван Димов и Здравко Пеловски

17:00 ч. – жени до 58 кг

21 април (вторник):

15:00 ч. – жени до 63 кг

18:00 ч. – мъже до 71 кг – с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда):

15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова

18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък):

15:00 ч. – мъже до 88 кг

18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък):

15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар

18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота):

18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя):

12:00 ч. – жени над 86 кг

15:00 ч. – мъже над 110 кг

Всички тези категории с български коментар ще бъдат излъчени пряко по RING и на платформата VOYO.BG.

В петък, 24 април, когато на подиума ще се изправи олимпийският, световен и европейски първенец Карлос Насар, ще бъдем на живо и по bTV, като преди категорията на световния рекордьор ще може да се насладите и на коментарното ни студио.

На място

bTV Media Group ще има свои пратеници на място в Батуми, които първи ще ви направят свидетели на емоциите на щангистите и на на първите отзиви след представянето им.

За Грузия ще пътуват Илия Илиев и операторът Николай Червенков. Те ще следят изкъсо шампионските стъпки на българите!

