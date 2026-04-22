Сълзи и злато: Кирил Милов посвети титлата на починалата си баба (ВИДЕО)

Кирил Милов е новият европейски шампион по борба в категория до 97 кг, след като триумфира на първенството в Тирана 2026. Българинът стигна до златото след серия убедителни победи и финал, в който показа характер и класа.

„Това е момент, за който работя от години. Златният медал е за България и за всички, които са били до мен в трудните моменти“, заяви Кирил Милов пред bTV минути след като даде допинг тест след триумфа.

Снимка: Lap.bg

В хода на турнира Милов демонстрира стабилна форма, контрол в ключовите схватки и отлична физическа подготовка. В решителния двубой той наложи темпото от самото начало и не остави съмнение в превъзходството си.

Титлата в Тирана затвърждава позицията му сред водещите имена в европейската класическа борба и добавя още един значим успех към кариерата му.

„Продължаваме напред. Това е стъпка към още по-големи цели“, допълни новият европейски шампион.

След финала Милов заяви, че посвещава титлата на България и на всички, които го подкрепят по пътя към върха.

Снимка: Lap.bg

„Най-трудният ми момент беше на финала, когато ме свалиха втори път в партер. Бях много уморен. Ако не се бях защитил, губех срещата. Това беше един от най-тежките ми моменти. Посвещавам този медал на моята баба, която почина внезапно преди 40 дни. Сега мечтая за световна титла, а след това – за Олимпийските игри и, дай Боже, за олимпийско злато“, каза още Милов.