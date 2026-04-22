Кирил Милов е европейски шампион!

Кирил Милов отново е европейски шампион! Той спечели златото в кат. до 97 кг на Евро 2026 в Тирана.

Той вече е българинът с най-много европейски титли по борба през XXI век. И от двата стила - класически и свободен.

До момента по две титли за периода имаха той, Едмонд Назарян, Николай Гергов, Серафим Бързаков и легендата Армен Назарян.

От европейски първенства Милов има общо 6 медала - 3 златни, 2 сребърни, 1 бронзов.

Златната схватка

Българският национал спечели с 3:1 срещу Алекс Шоке. В първата част унгарецът бе свален в партер, а Милов, наскоро завърнал се в националния отбор, поведе с 3:0. Родната гордост в борбата опази аванса си до втората част, когато на два пъти бе свалян в партер, но въпреки това оцеля и даде само една точка на унгареца.

Състезателят на ЦСКА се нарежда зад легендата Артур Алексанян по евротитли през този век. Бялата мечка, както е известен Алексанян, е със седем злата. Милов вече има три в колекцията си.