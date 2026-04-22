на живо
Напрежение във федерацията по борба: Делото за дискриминация се отлага (ВИДЕО)

Борба извън тепиха

Напрежението около управлението на Българската федерация по борба не стихва. Делото, свързано с твърдения за дискриминация спрямо състезатели на ЦСКА, бе отложено за следваща дата заради процедурни формалности.

На заседанието не присъства президентът на федерацията Станка Златева, а позицията ѝ бе представена от адвокат Деян Борисов.

„До следващата дата трябва да се извършат дребни формалности. Налага се да бъдат преведени два документа, тъй като в производството не могат да се приемат на чужд език. След това вероятно ще се даде ход по същество на делото. Ще пледираме и ще защитаваме тезата си – тя е ясна: няма извършена дискриминация“, заяви Борисов.

От страна на ЦСКА обаче са категорични, че ще настояват съдът да установи нарушение.

„Има доказателства, не само преводи, които трябва да бъдат представени от страна на федерацията, за да защитят тезата си, че липсва дискриминация. Очакваме да бъде постановен акт, с който да се установи явната дискриминация спрямо нашите състезатели, продължила близо година“, коментира адвокат Станислав Трендафилов.

Искане за извънредно Общо събрание

Паралелно със съдебния спор се разгаря и нов управленски конфликт във федерацията.

По думите на Трендафилов, общо 50 клуба са подали чрез него искане за свикване на извънредно Общо събрание с точки в дневния ред, включващи смяна на президента, смяна на Управителния съвет и промени в устава съобразно новите изисквания.

„Срокът изтече на 18-и. Докато се подготвях да внеса документите, разбрах, че в кантората е получено съобщение, че 10 от клубовете се отказват от намерението си. Според мен се саботира възможното свикване на Общо събрание“, заяви той.

Трето изслушване е насрочено за 28 май от 10:00 часа.

Вместо в залата – в родилното: треньорът на Карлос Насар очаква първо дете
Лудогорец: Трудно ще вземем титлата, чертаят се смехотворни схеми
Галя Шатова е десета в Европа! (ВИДЕО)
Видич за Бербатов: Със сигурност помни шпагатите и нарушенията! (ВИДЕО)
Три блондинки бяха в ложата му, днес се скита из пустинята и прилича на бездомник!

Вместо в залата – в родилното: треньорът на Карлос Насар очаква първо дете
Кирил Милов е европейски шампион!
Олимпиакос прави немислимото – Везенков и Коди в една стартова петица!
Един жест от Тина Димитрова, който може да промени съдби (ВИДЕО)
