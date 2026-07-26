Скандално! Звезда изневери на съпругата си със... съотборничка

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Австралийският крикет е разтърсен от семейна драма
Крикетът е един от най-популярните спортове в света, като се конкурира с футбола.
Милиони се интересуват от него, не у нас, но по света. Затова една изневяра разтърси милиони по света!
Става дума за националката на Австралия Ашли Гарднър. Тя и бившата ѝ съпруга се разделиха заради... изневяра.
Гарднър и вече бившата ѝ половинка Моника Райт бяха заедно от 2020 г. и бяха сред емблематичните двойки в женския крикет.
Райт подозирала съпругата си в изневяра от известно време, като решила да я проследи и да замине за Индия, където женският национален отбор на Австралия бе на лагер.
Там я заварила заедно със съотборничката ѝ Джорджия Уоул. Според присъствали на скандала, обвиненията и раздялата между двете крикет звезди била шумна и доста скандална.
Но това не е краят на историята!
Райт се прибрала в семейния дом, събрала си багажа и оставила венчалния си пръстен.
След това тя използва социалните мрежи, за да разобличи третия човек в любовния триъгълник - друга крикет националка от Австралия Джорджия Уоул.
Тя качи нейна снимка и написа "Това е човекът, с който ми изневериха".
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