След 5-геймова драма: 28 точки на Алекс Николов не стигнаха за победа над Словения
Българските волейболисти не продължиха победната линия след Италия
Мъжкият национален отбор по волейбол на България загуби мача си със Словения от Лигата на нациите с 2:3 (25:19, 21:25, 25:17, 24:26, 6:15).
Въпреки отличното представяне срещу Италия в предния кръг, което бе своеобразно "отмъщение" за финала на световното първенство през 2025 г., този път "лъвовете" загубиха след пет гейма на турнира в пълната зала "Арена Стожице" в Любляна.
В оспорваната среща за успех на България не стигнаха дори 28 точки на лидера Александър Николов.
Ето как протече срещата:
Първи гейм
Равностойно начало и предимство за България след 5:3 и ас на Аспарух Аспарухов.
България затвърди предимството си в последвалите точки след силни изяви на Александър Николов. Словенците обаче достигнаха до равенство 15:15 след два отлични блока на Рок Можич и Ян Кожамерник.
Домакините направиха и няколко грешки, което позволи на "лъвовете" отново да поведат за 21:18. Геймът затвори Алекс Николов с успешна контра - 25:19.
Втори гейм
Словения започна с няколко успешни атаки и преднината бързо набъбна до 6:2.
Българският тим успя да изравни за 6:6 след контри на Аспарухов, Алекс Николов и Алекс Грозданов.
Два аса на Урош Планиншич и блокада на Кожамерник доведоха до 14:10 за Словения. Това даде предимство на домакините, които затвориха частта с 25:21 и изравниха резултата.
Трети гейм
Силно начало на България в третата част. Разликата нарастна на 5 точки след отличен блок на Мартин Атанасов и ас на Илия Петков.
Блокадите на Алекс Грозданов дадоха още предимнство на българите в средата на частта, когато резултатът стана 16:10.
Така съперниците нямаше как да се отърсят от доминацията и България отново поведе след 25:17.
Четвърти гейм
Частта тръгна равностойно, като до средата вървеше точка за точка.
Българският тим успя да дръпне в резултата за 17:14 с отлични комбинации на Мони и Алекс Николови.
Подкрепяни от публиката словенците обаче не се отказаха и отново се върнаха в играта за 21:21. До самия край геймът вървеше точка за точка - 24:24, когато Словения отново изравни след поредна силна атака на Ник Муянович и грешка на Мони Николов.
Тайбрек
Равностойно начало на решителната част за 3:3, след което домакините дръпнаха с 6:3.
Разликата като че ли обезкуражи младите българи. Последваха нови словенски атаки на Можич, Муянович и Брачко за 9:3.
До края на частта тя се доиграваше и в крайна сметка България загуби с 6:15.