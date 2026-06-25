Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След 5-геймова драма: 28 точки на Алекс Николов не стигнаха за победа над Словения Българските волейболисти не продължиха победната линия след Италия Снимка: FIVB

Мъжкият национален отбор по волейбол на България загуби мача си със Словения от Лигата на нациите с 2:3 (25:19, 21:25, 25:17, 24:26, 6:15).

Въпреки отличното представяне срещу Италия в предния кръг, което бе своеобразно "отмъщение" за финала на световното първенство през 2025 г., този път "лъвовете" загубиха след пет гейма на турнира в пълната зала "Арена Стожице" в Любляна.

В оспорваната среща за успех на България не стигнаха дори 28 точки на лидера Александър Николов.

Ето как протече срещата:

Първи гейм

Равностойно начало и предимство за България след 5:3 и ас на Аспарух Аспарухов.

България затвърди предимството си в последвалите точки след силни изяви на Александър Николов. Словенците обаче достигнаха до равенство 15:15 след два отлични блока на Рок Можич и Ян Кожамерник.

Снимка: FIVB

Домакините направиха и няколко грешки, което позволи на "лъвовете" отново да поведат за 21:18. Геймът затвори Алекс Николов с успешна контра - 25:19.

Втори гейм

Словения започна с няколко успешни атаки и преднината бързо набъбна до 6:2.

Българският тим успя да изравни за 6:6 след контри на Аспарухов, Алекс Николов и Алекс Грозданов.

Снимка: FIVB

Два аса на Урош Планиншич и блокада на Кожамерник доведоха до 14:10 за Словения. Това даде предимство на домакините, които затвориха частта с 25:21 и изравниха резултата.

Трети гейм

Силно начало на България в третата част. Разликата нарастна на 5 точки след отличен блок на Мартин Атанасов и ас на Илия Петков.

Блокадите на Алекс Грозданов дадоха още предимнство на българите в средата на частта, когато резултатът стана 16:10.

Снимка: FIVB

Така съперниците нямаше как да се отърсят от доминацията и България отново поведе след 25:17.

Четвърти гейм

Частта тръгна равностойно, като до средата вървеше точка за точка.

Снимка: FIVB

Българският тим успя да дръпне в резултата за 17:14 с отлични комбинации на Мони и Алекс Николови.

Подкрепяни от публиката словенците обаче не се отказаха и отново се върнаха в играта за 21:21. До самия край геймът вървеше точка за точка - 24:24, когато Словения отново изравни след поредна силна атака на Ник Муянович и грешка на Мони Николов.

Тайбрек

Равностойно начало на решителната част за 3:3, след което домакините дръпнаха с 6:3.

Снимка: FIVB

Разликата като че ли обезкуражи младите българи. Последваха нови словенски атаки на Можич, Муянович и Брачко за 9:3.

До края на частта тя се доиграваше и в крайна сметка България загуби с 6:15.