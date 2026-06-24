Волейбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сладко отмъщение: Ударихме Италия в Лигата на нациите Първа победа над световния шампион от 11 години насам

Българският национален отбор по волейбол взе сладък реванш от Италия за загубата във финала на световното първенство миналата година. Нашите удариха "скуадра адзура" с 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9) в първи мач от втората седмица в Лигата на нациите в Любляна.

Успехът над италианците е първи от 11 години насам.

България започна в състав: Симеон Николов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев.

Първи гейм

Мачът започна с хибриден сервис на капитата Алекс Грозданов, като и първата точка в срещата бе за България след атака в аут на съперника. Италианците изравниха чрез успешна блокада срещу Александър Николов. Три поредни успешни блокади на съперника срещу Мартин Атанасов и Симеон Николов доведоха резултата до 7:3. След ас на Илия Петков разликата падна до две точки за италианците. Контраатака на Алекс Николов направи 7:8. При 15:11 за световните шампиони Джанлоренцо Бленджини взе първото си прекъсване в гейма. Италия обаче отговори с два аса - на Матия Ботоло и Камил Рихлицки. При 14:20 след седмата успешна блокада на италианците Бленджини взе нов тайм-аут, за да се опита да промени хода на срещата. Италия стигна до много поредни геймболи при 24:16. Последваха две поредни точки за България, но атака на Рихлицки затвори частта - 25:18.

Втори гейм

Вторият гейм също започна с първа точка за тима на Бленджини, която донесе Александър Николов след атака. Българите поведоха с 4:1 след много по-концентрирана игра, при което италианският треньор Фердинандо Де Джорджи взе тайм-аут. Родният тим продължи с вдъхновеното представяне, като атака на Аспарухов доведе до 6:2, а малко по-късно след блокада на Алекс Николов тимът поведе с 8:3. Поредна отлична блокада на България направи 12:6. Ас и блокада на Италия стопиха разликата до 13:17, което накара Бленджини да поиска прекъсване и да успокои играчите си. След нови две поредни точки на Италия Бленджини бързо взе и второ прекъсване. България изравни геймовете след 25:20 и атака на Илия Петков през центъра.

Трети гейм

Третият гейм тръгна точка за точка, като нито един от двата тима не успя да вземе превъзходство в началото. Тимът на Италия първи дръпна с 8:6 след пореден ас на Риклицки, но следващите три точки бяха за България, която направи обрат след блокада на Грозданов и ас на Симеон Николов. Два поредни аса на Мони Николов направиха разлика при 18:15 и това накара Де Джирджи да вземе прекъсване, за да спре серията на разпределителя. Отлична блокада на Илия Петков направи резултата 22:17. След две поредни точки за съперника Бленджини взе прекъсване. Ас на Лука Поро направи 22:23, което доведе до нов тайм-аут за Бленджини. Блокада на Петков донесе два геймбола при 24:23, Италия намали, но Александър Николов затвори частта с пусната топка зад блокадата.

Четвърти гейм

И четвъртият гейм започна положително за България след мощно забиване на Симеон Николов за 3:1. Успешна блокада на Илия Петков донесе първата разлика за българския тим - 4:2. След това играта тръгна при постоянна размяна на точки от двете страни. Мартин Атанасов направи ас от сервис за 10:9. Италия направи три поредни точки и Бленджини поиска прекъсване. Италия взе аванс при 16:14 и се опитваше да поддържа разликата от две точки. Лука Поро направи два аса за 21:16. При 16:22 като резерва за българския тим влезе Денислав Бърдаров. Точно той направи блокада за 19:23, но частта завърши с ас на Рикардо Сбертоли за 25:19.

Тайбрек

Тайбрекът започна със силен сервис на Симеон Николов и успешна единична блокада на Грозданов за 1:0. Италия направи обрат за 2:1. При този резултат имаше много дълъг видео чалъндж, при който се гледа дали топката е докоснала земята при спасяване на Симеон Николов. В крайна сметка полският съдия Павел Буркиевич прецени, че българският разпределител е играл чисто с топката и точката бе за родния тим. Последва ас на Мартин Атанасов. Мощна атака на Александър Николов доведе до преднина от две точки - 7:5. Ас на Илия Петков направи 9:6. Блокада на Мартин Атанасов направи 11:7 и второ прекъсване в частта за Де Джорджи. България стигна до шест мачбола при 14:8. Италия спаси първия, но атака на Аспарух Аспарухов сложи точка на мача - 3:2.

Българският тим бе по-ефективен в атака - 52 точки срещу 44, както и при точковите блокади - 15:12. Италия имаше повече асове - 12 срещу 8. Александър Николов очаквано бе най-добрият реализатор за България и в мача с 19 точки - 17 от атака и две блокади.

Мартин Атанасов направи отличен мач с 14 точки, а Аспарух Аспарухов също - с 13. Централните блокировачи Илия Петков и Алекс Грозданов завършиха с двуцифрен актив - по 10 точки, а разпределителят Симеон Николов помогна с 9, от които три аса. Камил Рихлицки бе най-резултатен с Италия с 18 точки.

Утре вечер от 21:30 часа българският отбор излиза за втория си мач в Любляна срещу домакините от Словения.