„Смъртта беше толкова близо, че можех да я усетя“ – разтърсващата изповед на легенда
Поредната битка на Симон Байлс
Едно от най-големите имена в световния спорт разкрива ужасяващ момент от живота си, в който буквално се е борила за оцеляване. В интервю Симон Байлс признава, че е била на ръба на смъртта след тежък здравословен инцидент, който напълно е променил начина ѝ на мислене.
„Беше нещо най-страшно, което някога съм преживявала. Мислех, че няма да изляза жива от това“, споделя великата гимнастичка, описвайки момента, в който състоянието ѝ внезапно се влошава и ситуацията излиза извън контрол.
По думите ѝ всичко започва неочаквано – без ясни предупредителни симптоми, а в рамките на кратко време тя се оказва в критично състояние. Медицинските екипи реагират бързо, но дори и те първоначално не подценяват риска.
„Смъртта беше толкова близо, че можех да я усетя. Тялото ми просто се предаде. Чувствах, че губя съзнание и контрол над всичко“, разказва Байлс, докато съпругът ѝ е на стотици километри разстояние.
Следва период на страх, болка и несигурност, който оставя дълбок емоционален отпечатък. Тя признава, че преживяването я е променило не само физически, но и психически – карайки я да преосмисли кариерата, приоритетите и живота си извън спорта.
Днес тя гледа на случилото се като на повратна точка. Вместо да я сломи, преживяното я е направило по-силна и по-съзнателна за крехкостта на човешкото здраве.
„След това започнах да ценя всяка секунда по различен начин“, допълва тя. Въпреки че не уточнява естеството на проблема, тя каза, че ще сподели повече подробности „рано или късно“, а думите ѝ резонираха по целия свят.
По същото време съпругът ѝ - футболистът Джонатан Оуенс е на лагер със съотболниците си от Индианаполис Колтс, без да знае за драмата с любимата му жена.
Пулс 126
Байлс публикува снимки на букет цветя, който е получила от приятел, както и кадри от болничното легло, а до нея са двете ѝ кучета и монитор, който следи жизнените ѝ показатели. Тя сподели и екранна снимка, показваща пулс от 126 удара в минута...
Това не е първият път, в който Симон се сблъсква със сериозно здравословно предизвикателство. Мнозина помнят световното първенство през 2018 г. в Доха, когато тя откри, че страда от камъни в бъбреците само часове преди състезанието. Въпреки силната болка, тя посети спешното отделение, но реши да отложи лечението, за да се състезава за отбора си. Тя не само се състезава, но и спечели златния медал.
История
Кариерата на Симон Байлс е белязана не само от спортните постижения, които я превърнаха в легенда, но и от смелостта ѝ да говори открито по теми, които дълго време са били табу в света на елитния спорт. Най-значимият ѝ принос извън гимнастическа зала със сигурност е по време на Олимпийските игри в Токио през 2020 г. Тогава тя шокира света, като се оттегли от няколко финала, за да защити психичното си здраве.
Срещу името ѝ стоят 7 олимпийски 23 световни титли.