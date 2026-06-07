Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Смъртта беше толкова близо, че можех да я усетя“ – разтърсващата изповед на легенда Поредната битка на Симон Байлс Снимка: БГНЕС

Едно от най-големите имена в световния спорт разкрива ужасяващ момент от живота си, в който буквално се е борила за оцеляване. В интервю Симон Байлс признава, че е била на ръба на смъртта след тежък здравословен инцидент, който напълно е променил начина ѝ на мислене.

„Беше нещо най-страшно, което някога съм преживявала. Мислех, че няма да изляза жива от това“, споделя великата гимнастичка, описвайки момента, в който състоянието ѝ внезапно се влошава и ситуацията излиза извън контрол.

Снимка: БГНЕС

По думите ѝ всичко започва неочаквано – без ясни предупредителни симптоми, а в рамките на кратко време тя се оказва в критично състояние. Медицинските екипи реагират бързо, но дори и те първоначално не подценяват риска.

„Смъртта беше толкова близо, че можех да я усетя. Тялото ми просто се предаде. Чувствах, че губя съзнание и контрол над всичко“, разказва Байлс, докато съпругът ѝ е на стотици километри разстояние.

Следва период на страх, болка и несигурност, който оставя дълбок емоционален отпечатък. Тя признава, че преживяването я е променило не само физически, но и психически – карайки я да преосмисли кариерата, приоритетите и живота си извън спорта.

Днес тя гледа на случилото се като на повратна точка. Вместо да я сломи, преживяното я е направило по-силна и по-съзнателна за крехкостта на човешкото здраве.

Снимка: БГНЕС

„След това започнах да ценя всяка секунда по различен начин“, допълва тя. Въпреки че не уточнява естеството на проблема, тя каза, че ще сподели повече подробности „рано или късно“, а думите ѝ резонираха по целия свят.

По същото време съпругът ѝ - футболистът Джонатан Оуенс е на лагер със съотболниците си от Индианаполис Колтс, без да знае за драмата с любимата му жена.

Пулс 126

Байлс публикува снимки на букет цветя, който е получила от приятел, както и кадри от болничното легло, а до нея са двете ѝ кучета и монитор, който следи жизнените ѝ показатели. Тя сподели и екранна снимка, показваща пулс от 126 удара в минута...

Това не е първият път, в който Симон се сблъсква със сериозно здравословно предизвикателство. Мнозина помнят световното първенство през 2018 г. в Доха, когато тя откри, че страда от камъни в бъбреците само часове преди състезанието. Въпреки силната болка, тя посети спешното отделение, но реши да отложи лечението, за да се състезава за отбора си. Тя не само се състезава, но и спечели златния медал.

История

Кариерата на Симон Байлс е белязана не само от спортните постижения, които я превърнаха в легенда, но и от смелостта ѝ да говори открито по теми, които дълго време са били табу в света на елитния спорт. Най-значимият ѝ принос извън гимнастическа зала със сигурност е по време на Олимпийските игри в Токио през 2020 г. Тогава тя шокира света, като се оттегли от няколко финала, за да защити психичното си здраве.

Срещу името ѝ стоят 7 олимпийски 23 световни титли.