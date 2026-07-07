Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спасиха "българската" дисциплина на зимните игри Паралелният гигантски слалом в сноуборда остава и през 2030 година

Чудесна новина за българския спорт. Паралелният гигантски слалом в сноуборда остава в програмата на зимните олимпийски игри и за форума във Френските Алпи през 2030 година.

Именно в тази дисциплина Тервел Замфиров спечели бронзов медал в Милано/Кортина. Тя обаче беше застрашена от изваждане.

Стигна се дотам елитът в сноуборда да предприеме различни инициативи в нейна подкрепа. И в крайна сметка МОК взе решението, което дава надежди за още български отличия след 4 години.

В същото време северната комбинация не успя да се спаси и отпада от олимпийската програма. Тя е предизвикала най-нисък интерес по време на последните четири зимни олимпийски игри - Сочи 2014, Пьончан 2018, Пекин 2022 и Милано/Кортина 2026.

От МОК потвърдиха и кои ще са новите дисциплини, които ще бъдат добавени към програмата. Промените засягат общо четири спорта, а след тях програмата ще включва 56 женски, 55 мъжки и 15 смесени дисциплини в общо осем спорта.

На олимпийските игри във Френските Алпи ще участват общо 3046 спортисти. Квотите ще бъдат разделени почти по равно между жените и мъжете, като във форума ще участват 1525 жени и 1521 мъже.