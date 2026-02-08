ЗА ИСТОРИЯТА: Тервел Замфиров с олимпийски бронз!

Тервел Замфиров пише история! 20-годишният дебютант в отбора на България спечели бронз в паралелния гигантски слалом в сноуборда на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026, побеждавайки в малкия финал Тим Масняк (Слвн) след фотофиниш.

Това е вторият ни медал при мъжете от най-големия спортен форум. Бронз от Лейк Плесид 1980 г. в ски-бягането на 30 км има Иван Лебанов.

Пътят

На полуфиналите нашият талант отстъпи на корееца Ким. Тервел Замфиров се класира по драматичен начин за 1/4-финалите, след като изпревари с 3 стотни Елиас Хубер (Гер). Тервел след това направи още една крачка към медалите, класирайки се на полуфинал. Той отново имаше страхотна битка, този път с Арно Годе и го победи с 3 стотни разлика.

Българите

На осминафиналите сестрата на Тервел - Малена, отпадна след много оспорван дуел с австрийката Рамона Терезия Хофмайстер. Българката изоставаше дълго време, но успя да навакса във финалната фаза и остана на косъм от това да изпревари в последния момент съперничката си.

Радослав Янков също бе елиминиран на осминафиналите, като бе изпреварен с 11 стотни от канадеца Арно Годе. Третият ни представител при мъжете Александър Кръшняк зае 31-о място и не намери място в елиминационната фаза.

Снимка: Reuters

