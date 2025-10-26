Тервел и Малена Замфирови: Искат да махнат сноуборда, за да има медал за Африка

Супер двойка! Брат и сестра, за които цял свят говори! Двама шампиони!

Тервел и Малена Замфирови са от онези звезди на зимните спортове, които няма как да останат незабелязани. Баткото е световен шампион в паралелния слалом в сноуборда, а Малена - втора от Световна купа в Криница, Полша през март 2025 г. и вече носителка на наградата за Най-добър млад спортист в зимните спортове на Международния олимпийски комитет!

С тези успехи те имат собствена кауза - да запазят мястото на своя спорт на олимпийските игри след Кортина/Милано през 2026 г.

Мнението

"Това решение е изключително погрешно и ние с Тери сме направили редица видеа, насочени към спортистите от цял свят", разясни Малена в предаването "120 минути".

Снимка: SKI.BG

"В спорта се прокрадва политика. Своеобразен връх на неолиберализма е решението на новия президент на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри да се включат в програмата на зимните олимпийски игри типично летни спортове - колоездене, бягане и дори така любимият ми джудо. Спортове, които се практикуват в зали. Без съмнение тези спортове могат да се практикуват пред зимата, но зимни са спортовете, които могат да се практикуват на сняг и на лед. Целта е родният континент на госпожа Ковънтри - Африка, да може да вземе медали. До момента Африка не е печелила нито един медал от зимни олимпийски игри", заяви Тервел.

Той добави, че по този начин би се "разредила" програмата на летните олимпийски игри, като това ще доведе до намаляване на разходите за провеждането.

Двамата вече имат подкрепа и от други сноубордисти.

Бабата

Малена и Тервел разказаха как реагират близките им на успеха. Замфиров учи ветеринарна медицина, а сестра му е в Националната природо-математическа гимназия, а мечтата ѝ е да учи дентална или ветеринарна медицина.

Снимка: Lap.bg

"В сноуборда сме постигнали нашата цел - да караме много добре. Дори баба ни казва, че много хубаво се спускаме, усмихва се, поздравява ни. Стремим се да представяме страната ни на най-високо ниво. Ако сноубордът отпадне от програмата, силно се съмнявам, че ще обикаляме по села и паланки да веем байрака и да бие ски учителите на сноуборд. Можем да се преквалифицираме към сноуборд крос или да се насочим към медицината", разказа Тервел.

"Вярвам, че ще успеем", допълни Малена.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK