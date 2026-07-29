Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Стоян Копривленски се прибра за BRAVE 107: Зареден съм! (ВИДЕО) Гледайте бойната гала вечер пряко по bTV Action и на VOYO.BG на 1 август

В добро настроение и готов за битка на родна земя се завърна един от най-добрите български ММА бойци в последните години Стоян Копривленски.

Той стъпи в Бургас, където в събота (1 август) ще вземе участие в бойната гала вечер BRAVE 107 с двубой срещу Джоуи Клейенбурге!

Събитието може да гледате пряко по bTV Action и на онлайн платформата VOYO.BG от 19:00 ч.

В България

От години Копривленски, който през 2024 г. спечели титлата в K-1 World Max сериите в Япония, се подготвя за битките си в Нидерландия при един от най-добрите в бойните спортове - Майк Пасание.

Тандемът кацна заедно днес, 29 юли, в България.

"Чувствам се много добре, готов съм за боя. Зареден съм! Когато се бия в България винаги се чувствам добре. Ще дам всичко от себе си, за да зарадвам българската публика", заяви Копривленски.

"Главната ни цел е да видим в каква форма е Стоян, както и да изпробваме някои нови неща. С нетърпение очакваме да го видим в действие.", добави треньорът му.

След контузия

Това е първи мач за Копривленски от няколко месеца насам.

Той претърпя операция на дясното коляно през февруари. Причината е контузия, получена по време на мач в Япония.

От тогава родната звезда в бойните спортове се възстановяваше, за да може да се завърне на гала вечерта в Бургас.

Освен Копривленски, България ще бъде представена от още девет от най-силните си бойни атлети. В клетката ще видим бургаския любимец Павел „Върколака“ Владев, който се завръща след отложения си двубой през миналата година, непобедения Антон Янчев, записал и двете си победи в BRAVE със събмишън още в първия рунд, както и Калоян Колев, който ще търси реванш след драматичното равенство срещу алжирския ветеран Мохамед Саид Маалем.

На бойната карта ще излязат още двукратният световен шампион по аматьорско ММА Делян Георгиев, легендата на българския кикбокс Атанас Божилов, многократният републикански шампион Божидар Иванов, атрактивният тежкоатлет Симеон „Симбата“ Кичуков и непобеденият талант Николай Атанасов, който впечатли с победите си в предишните издания на BRAVE.

Освен българските звезди, зрителите ще станат свидетели и на редица международни сблъсъци с участието на бойци от различни държави, както и на подгряваща файт карта, в която ще се изявят представители на новото поколение български таланти.