bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Оперираха Стоян Копривленски, аут е за поне 5 месеца (СНИМКИ)

Контузия в дясното коляно спря Снайпера

Оперираха Стоян Копривленски, аут е за поне 5 месеца (СНИМКИ)

Най-добрият български кикбоксьор - Стоян Копривленски, ще бъде извън ринга за поне 5 месеца. Снайпера се подложи на операция на дясното коляно.

Хирургическата интервенция за реконструкция на руптура на предна кръстна връзка бе извършена в столичната спортна клиника Евровита от д-р Виктор Тошков и екипа му.

По-големият от братята Копривленски започна 2026 г. с тренировъчен лагер в Пукет, Тайланд. Получил е травмата именно по време на подготовката.

Копривленски пред bTV: България си ми е на първо място, няма друга! (ВИДЕО)

Ще се завърне по-силен

Последната битка на Стоян Копривленски беше в полуфиналите на заключителния турнир на World Max сериите в К-1. В Токио, Япония, той бе нокаутиран в третия рунд от Дарил Вердонк (Нидерландия).

"Боли… и да, яд ме е". Това каза Стоян Копривленски секунди след двубоя. В очите му все още имаше непримиримост, а в гласа му - разочарование.

"Дадох всичко, което имам. И още малко", сподели той, поглеждайки към ринга, на който се обърна всичко само за миг. А после добави категорично: "Това е големият спорт!"

"Загубите не са ми чужди, нито на ринга, нито в живота... Най-важното е да не се ровиш прекалено в миналото. Продължаваш напред, гледаш къде си сбъркал, анализираш и работиш. Само така растеш. Ако се оставиш да те преследват грешките, ще копаеш все по-надолу. По-добре е да видиш ясно къде да се поправиш — и да го направиш.", завърши тогава Стоян, знаейки, че България се гордее с него.

Епизод 8: Токио свети, а рингът гори (ВИДЕО)
Тагове:

токио травма япония операция контузия битка полуфинал загуба стоян серии стоян копривленски кикбоксьор Копривленски

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)

Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)
Теодор Салпаров: Не спах цяла нощ след мача с Бразилия през 2019-а! (ВИДЕО)

Теодор Салпаров: Не спах цяла нощ след мача с Бразилия през 2019-а! (ВИДЕО)
Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)

Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)
Ивелин Попов казва „стоп“!

Ивелин Попов казва „стоп“!

"Илия Груев е микс между Стоичков и Матеус"

Последни новини

СЛЕДЕТЕ ТУК: Кой е Спортист номер 1 на България за 2025 г.?

СЛЕДЕТЕ ТУК: Кой е Спортист номер 1 на България за 2025 г.?

Теодор Салпаров: Не спах цяла нощ след мача с Бразилия през 2019-а! (ВИДЕО)

Теодор Салпаров: Не спах цяла нощ след мача с Бразилия през 2019-а! (ВИДЕО)
Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)

Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)
Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)

Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV