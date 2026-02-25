Оперираха Стоян Копривленски, аут е за поне 5 месеца (СНИМКИ)

Най-добрият български кикбоксьор - Стоян Копривленски, ще бъде извън ринга за поне 5 месеца. Снайпера се подложи на операция на дясното коляно.

Хирургическата интервенция за реконструкция на руптура на предна кръстна връзка бе извършена в столичната спортна клиника Евровита от д-р Виктор Тошков и екипа му.

По-големият от братята Копривленски започна 2026 г. с тренировъчен лагер в Пукет, Тайланд. Получил е травмата именно по време на подготовката.

Ще се завърне по-силен

Последната битка на Стоян Копривленски беше в полуфиналите на заключителния турнир на World Max сериите в К-1. В Токио, Япония, той бе нокаутиран в третия рунд от Дарил Вердонк (Нидерландия).

"Боли… и да, яд ме е". Това каза Стоян Копривленски секунди след двубоя. В очите му все още имаше непримиримост, а в гласа му - разочарование.

"Дадох всичко, което имам. И още малко", сподели той, поглеждайки към ринга, на който се обърна всичко само за миг. А после добави категорично: "Това е големият спорт!"

"Загубите не са ми чужди, нито на ринга, нито в живота... Най-важното е да не се ровиш прекалено в миналото. Продължаваш напред, гледаш къде си сбъркал, анализираш и работиш. Само така растеш. Ако се оставиш да те преследват грешките, ще копаеш все по-надолу. По-добре е да видиш ясно къде да се поправиш — и да го направиш.", завърши тогава Стоян, знаейки, че България се гордее с него.