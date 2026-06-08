Световното ли? Вижте кога ще е сватбата, която цял свят чака!
Тейлър Суифт и Травис Келси канят над 1000 души
Ако си мислите, че световното първенство по футбол ще е най-чаканото събитие, то... е, може да сте в правото си, но със сигурност някой около вас чака една конкретна сватба, която също ще се случи в САЩ близките дни.
Докато по терените в САЩ, Канада и Мексико ще се решава съдбата на световната титла, то в емблематичната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк една от звездите на американския футбол Травис Келси от Канзас Сити Чийфс ще каже най-важното "Да!" на музикалния феномен Тейлър Суифт!
И ако се питате дали е нужно за такова събитие да се наема зала с капацитет от 20 000 души, то ще ви дадем подробности, които ще ви убедят в добрия избор на двойката!
Кога?
Дългоочакваната сватба ще е на 3 юли, съобщават медиите.
Суифт и Келси правят всичко възможно да запазят събитието в пълна тайна, въпреки че феновете им са милиони и това вероятно ще е много трудно.
Смята се, че "Медисън Скуеър Гардън" ще е заета за целия уикенд.
Гостите ще са между 1100 и 1200!
Всички те няма да имат право да комуникират с външни хора, а още по-малко да пращат снимки и кадри от церемонията. Те ще пристигнат в залата през подземен паркинг и няма да имат досег с фенове и журналисти.
Охраната на събитието е поверена не само на частни фирми, но и на полицията в Ню Йорк, като младоженците вече са провели разговор с органите на реда в мегаполиса.
Връзката
Тейлър Суифт е известна с личния си живот, от който черпи и вдъхновение за музиката си. Смята се, че част от песните, а и цели албуми са посветени на връзките ѝ с нейни бивши половинки.
Със звездата в американския футбол Травис Келси са заедно от август 2023 г. Тя бе на трибуните, когато тимът му Канзас Сити Чийфс се класира за мача за Super Bowl през 2024 г. и разцелува любимия си след успеха.
Феновете на американския футбол често не одобряват тази връзка, тъй като смятат, че тя измества фокуса от спорта.
Въпреки това милиони се интересуват от личния живот на двойката и го следят под лупа. Обявяването на годежа на певицата и футболиста събра близо 40 милиона харесвания в социалните мрежи.