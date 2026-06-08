Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Световното ли? Вижте кога ще е сватбата, която цял свят чака! Тейлър Суифт и Травис Келси канят над 1000 души Снимка: Getty Images

Ако си мислите, че световното първенство по футбол ще е най-чаканото събитие, то... е, може да сте в правото си, но със сигурност някой около вас чака една конкретна сватба, която също ще се случи в САЩ близките дни.

Докато по терените в САЩ, Канада и Мексико ще се решава съдбата на световната титла, то в емблематичната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк една от звездите на американския футбол Травис Келси от Канзас Сити Чийфс ще каже най-важното "Да!" на музикалния феномен Тейлър Суифт!

И ако се питате дали е нужно за такова събитие да се наема зала с капацитет от 20 000 души, то ще ви дадем подробности, които ще ви убедят в добрия избор на двойката!

Кога?

Дългоочакваната сватба ще е на 3 юли, съобщават медиите.

Суифт и Келси правят всичко възможно да запазят събитието в пълна тайна, въпреки че феновете им са милиони и това вероятно ще е много трудно.

Смята се, че "Медисън Скуеър Гардън" ще е заета за целия уикенд.

Гостите ще са между 1100 и 1200!

Всички те няма да имат право да комуникират с външни хора, а още по-малко да пращат снимки и кадри от церемонията. Те ще пристигнат в залата през подземен паркинг и няма да имат досег с фенове и журналисти.

Охраната на събитието е поверена не само на частни фирми, но и на полицията в Ню Йорк, като младоженците вече са провели разговор с органите на реда в мегаполиса.

Връзката

Тейлър Суифт е известна с личния си живот, от който черпи и вдъхновение за музиката си. Смята се, че част от песните, а и цели албуми са посветени на връзките ѝ с нейни бивши половинки.

Със звездата в американския футбол Травис Келси са заедно от август 2023 г. Тя бе на трибуните, когато тимът му Канзас Сити Чийфс се класира за мача за Super Bowl през 2024 г. и разцелува любимия си след успеха.

Снимка: Reuters

Феновете на американския футбол често не одобряват тази връзка, тъй като смятат, че тя измества фокуса от спорта.

Въпреки това милиони се интересуват от личния живот на двойката и го следят под лупа. Обявяването на годежа на певицата и футболиста събра близо 40 милиона харесвания в социалните мрежи.