Тейлър Суифт изгрява на екипите на Барселона

Певицата Тейлър Суифт ще изгрее на екипите на Барселона. Емблемата на музикалната суперзвезда ще се появи на фланелките на следващото дерби с Реал Мадрид, насрочено за 10 или 11 май.

Споразумението е заради спонсорството на "блаугранас" със стрийминг платформата Spotify.

По същата линия на екипите досега се появиха Coldplay, Rolling Stones и Drake. Това се случва само по време на Ел Класико, което се радва на висока гледаемост.

Суифт обаче има конкуренция - колегите ѝ Ед Шйрън и Травис Скот.

Изпълнителката на хита You Belong with Me има предимство, тъй като е популярна сред спортните фенове заради връзката си със звездата от NFL Травис Келси.

