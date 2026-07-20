Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Виктория Ангелова след историческия скок: Наслаждавам се на момента Не искам да си поставям граници, откровена е атлетката

Европейската шампионка в тройния скок за девойки до 18 години Виктория Ангелова не скри емоциите си след триумфа в Риети, определяйки златния медал като награда за месеци упорит труд.

Българката спечели титлата с 13.98 метра в петия си опит, като постави личен рекорд и рекорд на европейските първенства в тази възрастова група. Резултатът я доближи само на 20 сантиметра от националния рекорд за девойки до 18 години и я нареди на 11-о място във вечната българска ранглиста при жените.

„Изключително щастлива съм. Благодарна съм на всички, които ме подкрепяха през този дълъг процес, и най-вече на моя треньор Георги Помашки. Всичко това се случва благодарение на него“, заяви Ангелова след награждаването.

Снимка: Getty Images

Тя призна, че преди финала е била по-спокойна в сравнение с квалификациите, а след неуспешния първи опит бързо е върнала увереността си.

„Първият опит беше фаул и това леко ме стресна, затова вторият беше по-сигурен. След това се отпуснах, знаех, че имам още възможности и започнах да скачам по-добре“, разказа шампионката.

Снимка: Getty Images

Ангелова допълни, че засега не мисли за световното първенство, а иска да се наслади на успеха. Тя увери, че ще продължи да тренира усилено и вярва, че при добра подготовка и здраве ще дойдат още по-силни резултати.

„Не искам да си поставям граници. Гледам да се наслаждавам на момента и да се забавлявам. Ако всичко върви по план, резултатите ще дойдат“, каза 18-годишната българка.