Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Българка стана еврошампионка в тройния скок и е №1 в света! Виктория Ангелова триумфира на първенството за юноши и девойки в Риети Снимка: Getty Images

Невероятен успех за България! Виктория Ангелова спечели европейската титла в тройния скок при девойките на първенството на Стария континент по лека атлетика за юноши и девойки под 18 г. в Риети (Итaлия).

Българката триумфира с резултат от 13.98 м (+1.6 м/сек), с който постави нов личен рекорд и рекорд на европейските първенства до 18 г.

Постижението й е само на 20 см от националния рекорд за възрастта на Александра Начева от 14.18 м, а с него Ангелова се изкачва на 11-о място във вечната ранглиста на България при жените.

Снимка: Getty Images

Исторически триумф

Възпитаничката на Георги Помашки пристигна в Риети като лидер в европейската и световната ранглиста за сезона при девойките под 18 г. с 13.53 м и потвърди статута си на фаворитка.

Титлата на Виктория Ангелова - дъщеря на бившия баскетболен национал и треньор Димитър Ангелов, донесе десетия медал за България в историята на европейските първенства до 18 г. и е третото златно отличие за страната ни от този форум. Другите две европейски титли са на Лъчезар Вълчев в тройния скок през 2022 г. и на Радина Величкова на 100 м през 2024 г.

Успехът на Ангелова е и четвъртият български медал в тройния скок от създаването на шампионата. Преди нея отличия в дисциплината спечелиха Александра Начева – сребро при девойките през 2018 г., както и Лъчезар Вълчев – злато, и Васил Русенов – бронз при юношите през 2022 г.