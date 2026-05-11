bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Ясни са вероятните съперници на Левски в Шампионската лига

"Сините" ще са непоставени в първия кръг

Ясни са вероятните съперници на Левски в Шампионската лига
Lap.bg

Левски със сигурност ще бъде сред непоставените тимове в първия предварителен кръг на Шампионската лига, показа развоят на останалите европейски първенства до момента.

Снимка: БГНЕС

Въпреки доброто представяне на "сините" в Лига Европа и Лигата на конференциите през миналия сезон, което повиши коефициента им на 7.000, това е недостатъчно тимът на Хулио Веласкас да бъде поставен на старта в най-престижния европейски турнир.

Снимка: БГНЕС

Според "Тема Спорт", сред поставените отбори и евентуални съперници на Левски на старта на Шампионската лига ще бъдат ирландският Шамрок Роувърс, КуПС Куопио от Финландия, ФК Дрита от Косово, Линкълн Ред Импс от Гибралтар, ФК Борац Баня Лука от Босна и Херцеговина, Викингур Рейкявик от Исландия, Кайрат Алмати от Казахстан, латвийският ФК Рига, КИ Клаксвик от Фарьорските острови и Флора Талин от Естония. Почти сигурни шампиони и поставени в първия кръг ще бъдат още Ларне ФК от Северна Ирландия, молдовският Петрокуб, Дъ Ню Сейнтс от Уелс и Интер Клуб д’Ескалдес от Андора, който е с коефициент 7.500.

От 15-годишен треньор до шампион с Левски: историята на Хулио Веласкес

Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разделени в три групи поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се играят на 7-8 юли, а реваншите на 14-15 юли.

Снимка: Lap.bg

Ако отборът на Хулио Веласкес успее да преодолее съперника си в първия кръг на Шампионската лига, участието му ще бъде осигурено поне по плейофите на Лига на конференциите. Ако евентуално отстраняване на първия съперник, “сините” ще вземат коефициента му и е много вероятно във втория кръг отборът да бъде поставен, което би избегнало по-тежки съперници още на тази фаза, като Цървена звезда Белград, Динамо Загреб, Слован Братислава, Омония Никозия.

За вечността: Хулио Веласкес вече е в тунела на
Тагове:

шампионска лига левски жребий старт първи кръг непоставени Лига на конференециите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

29 причини да се възхищаваме на Барса!

29 причини да се възхищаваме на Барса!
Хиляди по улиците: България впечатли света! (ВИДЕО)

Хиляди по улиците: България впечатли света! (ВИДЕО)
„Казах на майка си: „Ако ме обичаш, убий ме!““

„Казах на майка си: „Ако ме обичаш, убий ме!““
VAR ли реши шампиона на Висшата лига? Арсенал оцеля!

VAR ли реши шампиона на Висшата лига? Арсенал оцеля!
Флик: Няма да забравя как реагираха играчите, когато им казах, че баща ми е починал

Флик: Няма да забравя как реагираха играчите, когато им казах, че баща ми е починал

Последни новини

Хиляди по улиците: България впечатли света! (ВИДЕО)

Хиляди по улиците: България впечатли света! (ВИДЕО)
Фаворитът в Джирото за България: Публиката беше супер, но не спах добре в първия хотел

Фаворитът в Джирото за България: Публиката беше супер, но не спах добре в първия хотел
29 причини да се възхищаваме на Барса!

29 причини да се възхищаваме на Барса!
Всички го питаха как ще се справи без Мбапе, а той превърна отбора си в машина

Всички го питаха как ще се справи без Мбапе, а той превърна отбора си в машина
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV