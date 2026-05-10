За вечността: Хулио Веласкес вече е в тунела на "Герена" (ВИДЕО)

Капитаните сложиха лика на треньора на стената на успехите

Левски ликува и продължава да празнува, след като спечели 27-ата шампионска титла на България!

"Сините" бяха наградени официално след загубата от Лудогорец вчера, 9 май, а празникът бе шумен и многоброен. 

Веднага след като емоциите на стадион "Георги Аспарухов" утихнаха, футболисти и ръководство преминаха към приятните задължения по... отбелязването на триумфа. 

В тунела

При всеки мач на Левски у дома, футболистите виждаха снимки на треньорите, извели тима до шампионската титла на България. 

Сред тях вече е и ликът на Хулио Веласкес.

Снимката на испанеца, който прекъсна 17-годишното чакане за "сините", бе сложена на стената от двамата капитани - Георги Костадинов и Кристиян Димитров. 

Така ликът на Веласкес вече е до този на Емил Велев, под чието ръководство Левски стана шампион през сезон 2008/2009. 

Празникът

Хиляди фенове се стекоха на терена след последния съдийски сигнал на мача. 

Те празнуваха заедно с футболисти и ръководство, които преди това бяха приветствани с аплодисменти и получиха медалите си. 

Празненствата се пренесоха и в съблекалнята, където момчетата на Веласкес танцуваха и пяха. 

До края на шампионата остават 3 кръга. 

 
левски стена треньор хулио веласкес

