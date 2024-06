"Не си тръгвай още, не си тръгвай, моля те..." (СНИМКИ)

Германия се завръща. Домакинът, който загуби в груповата фаза на последните две световни първенства, победи Шотландия с 5:1 в дебюта, за да запише най-голямата победа в откриващ мач в историята на европейските първенства.

Победа, с която даде заявка за титлата. Бундестимът има всичко: неуморните Кроос и Гюндоган, хитрите Вирц и Мусиала и екстрите, които придават Хаверц и Фюлкруг.

В купона на "Алианц Арена" се включи дори Емре Джан, който влезе в списъка на Нагелсман буквално в последния момент.

Невъзможно е да си представим по-добра почит към Бекенбауер. Кайзер, твоите са страшни, пише Marca.

55/55 passes completed by Toni Kroos in the first half



Maestro#EURO2024 | #GERSCO pic.twitter.com/IxYEy02vcS