Джокович за Федерер и Надал: Не сме приятели (ВИДЕО)

Новак Джокович обясни, че след време би искал да може да седне в компанията на Роджър Федерер и Рафаел Надал, за да поговорят приятелски.

Световният №1 е главен герой в поредицата „60 MINUTES“ на CBC и Paramount+, в която носителят на 24 титли от Големия шлем говори по интересни теми.

Една от тях е отношенията му с Рафаел Надал и Роджър Федерер.

"По време на кариерите ни, не сме се разбирали толкова добре извън корта. Нямаше как да сме приятели. Съперниците няма как да си бъдат близки ида си споделят лични неща, защото това може да бъде използвано срещу теб", каза Джокович.

