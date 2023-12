Колко спечели Григор Димитров през 2023 г.?

36-годишният Новак Джокович спечели най-много от всички тенисисти през 2023 г. Става въпрос само за пари от наградни фондове.

Сърбинът е лидер с $15 936 097, изпреварвайки с над $5 млн. втория Карлос Алкарас (Исп) - $10 753 431.

Даниил Медведев (Рус) е трети с $9 239 679, а Яник Синер (Ит) е зад него с $8 298 397.

Novak Djokovic earned more than anyone in 2023



