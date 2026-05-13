Автогол в 90+8 развали купона на Роналдо

Титлата ще почака

Кристиано Роналдо беше готов да отпразнува първата си титла с Ал Насър, но Ал Хилал изравни резултата на 90+8 и остана в битката за шампионското злато в Саудитска Арабия.

Ал Насър се нуждаеше от победа, за да си осигури трофея. Отборът на CR7 водеше от 37' след гол на Мохамед Симакан. Роналдо игра 83 минути, вече мислейки за титлата, но в 90+8 минути се случи нещо необяснимо.

Полузащитникът на Ал Хилал Султан Мендас хвърли дълъг тъч. Вратарят Бенто Крепски се сблъска с Иниго Мартинес и топката влетя във вратата от ръцете му.

След този мач Ал Хилал изостава с пет точки и има мач по-малко. В последния кръг Ал Насър ще приеме 15-ия в класирането Дамак, който е в зоната на изпадащите.

Ал Насър ще играе и финал на Шампионската лига 2 (еквивалента на Лига Европа) срещу японския Гамба Осака. Мачът ще се проведе на 16 май на домакинския стадион в Рияд.

Клубът за последно спечели официален трофей през 2020 г. - Суперкупата на страната, а през 2019 г. стана шампион.

За последно легендарният португалец спечели Серия А през 2020 г. и Суперкупата с Ювентус през януари 2021 г.

