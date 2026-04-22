Джорджина плати последните 120 000 евро и спаси живота на дете

Футболният свят отдавна е свикнал с блясъка около семейството на Кристиано Роналдо, но този път новината няма нищо общо с лукса и диамантите. Тя е свързана с Джорджина, която се превърна в тихия герой зад една хуманитарна кауза, която върна светлината в живота на едно дете и неговото семейство.

Всичко започва със снимка на спящия деветгодишен Хави, която разтърсва любимата на CR7.

Съдба

7-годишният малчуган бил напълно здраво и усмихнато дете. След това животът му се променя драматично. Диагнозата NEDAMSS – изключително рядко генетично заболяване – започва постепенно да му отнема способността да говори, да се движи, да живее детството си... Появяват се гърчове и тежки двигателни затруднения. Надеждата остава една – скъпоструваща иновативна терапия.

Кампанията за събиране на средства, организирана от фондация „El Angel de Javi“, обединява много хора с добри сърца през последните месеци. Сред тях е и Ивана Родригес - сестрата на Джио, която дарява цялата си награда от 100 000 евро от кулинарно състезание в Испания. Въпреки този огромен жест, все още липсвала значителна сума.

И тогава се случва най-важното.

След като вижда снимката на Хави, любимата жена на CR7 осигурява останалите средства. „Плаках от щастие, когато разбрах“, споделя Ивана, описвайки мига, в който съобщила новината на майката на момчето.

Днес благодарение на този жест фондацията може да продължи напред към следващия етап от лечението. А за Хави това е нов шанс....