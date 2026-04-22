bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Световен футбол

Джорджина плати последните 120 000 евро и спаси живота на дете

Жестът, който разплака света

Футболният свят отдавна е свикнал с блясъка около семейството на Кристиано Роналдо, но този път новината няма нищо общо с лукса и диамантите. Тя е свързана с Джорджина, която се превърна в тихия герой зад една хуманитарна кауза, която върна светлината в живота на едно дете и неговото семейство.

Всичко започва със снимка на спящия деветгодишен Хави, която разтърсва любимата на CR7.

Съдба

7-годишният малчуган бил напълно здраво и усмихнато дете. След това животът му се променя драматично. Диагнозата NEDAMSS – изключително рядко генетично заболяване – започва постепенно да му отнема способността да говори, да се движи, да живее детството си... Появяват се гърчове и тежки двигателни затруднения. Надеждата остава една – скъпоструваща иновативна терапия.

Снимка: Инстаграм

Кампанията за събиране на средства, организирана от фондация „El Angel de Javi“, обединява много хора с добри сърца през последните месеци. Сред тях е и Ивана Родригес - сестрата на Джио, която дарява цялата си награда от 100 000 евро от кулинарно състезание в Испания. Въпреки този огромен жест, все още липсвала значителна сума.

И тогава се случва най-важното.

След като вижда снимката на Хави, любимата жена на CR7 осигурява останалите средства. „Плаках от щастие, когато разбрах“, споделя Ивана, описвайки мига, в който съобщила новината на майката на момчето.

Днес благодарение на този жест фондацията може да продължи напред към следващия етап от лечението. А за Хави това е нов шанс....

Тагове:

кристиано роналдо помощ дете диагноза ивана сестра операция фондация хави Джорджина Родригес El Angel de Javi NEDAMSS

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV