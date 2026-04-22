Джорджина плати последните 120 000 евро и спаси живота на дете

Футболният свят отдавна е свикнал с блясъка около семейството на Кристиано Роналдо, но този път новината няма нищо общо с лукса и диамантите. Тя е свързана с Джорджина, която се превърна в тихия герой зад една хуманитарна кауза, която върна светлината в живота на едно дете и неговото семейство.
Всичко започва със снимка на спящия деветгодишен Хави, която разтърсва любимата на CR7.
7-годишният малчуган бил напълно здраво и усмихнато дете. След това животът му се променя драматично. Диагнозата NEDAMSS – изключително рядко генетично заболяване – започва постепенно да му отнема способността да говори, да се движи, да живее детството си... Появяват се гърчове и тежки двигателни затруднения. Надеждата остава една – скъпоструваща иновативна терапия.
Кампанията за събиране на средства, организирана от фондация „El Angel de Javi“, обединява много хора с добри сърца през последните месеци. Сред тях е и Ивана Родригес - сестрата на Джио, която дарява цялата си награда от 100 000 евро от кулинарно състезание в Испания. Въпреки този огромен жест, все още липсвала значителна сума.
След като вижда снимката на Хави, любимата жена на CR7 осигурява останалите средства. „Плаках от щастие, когато разбрах“, споделя Ивана, описвайки мига, в който съобщила новината на майката на момчето.
Днес благодарение на този жест фондацията може да продължи напред към следващия етап от лечението. А за Хави това е нов шанс....