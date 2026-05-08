Викаха му „Меси, Меси“, той им отговори с жест и гол №971 (СНИМКИ)

Феновете на Ал Шабаб провокираха звездата Кристиано Роналдо, скандирайки името на Меси.

Нападателят на Ал Насър направи провокативен жест в отговор на чутото от трибуните по време на мача от Саудитската арабска лига.

Ал Насър спечели с 4:2 като гост в 33-ия кръг на първенството и крачи уверено към титлата, която ще бъде първа за португалската легенда в Саудитска Арабия.

През второто полувреме феновете на Ал Шабаб започнаха да скандират: „Меси, Меси!“. Роналдо започна да дирижира тълпата и да танцува в такт със скандиранията, след което вдигна палец нагоре към феновете. След това, обръщайки се странично към трибуните, Кристиано докосна слабините си...

Малко след този епизод Роналдо отбеляза гол след пас на Садио Мане. Попадението е №971 в невероятната му кариера.