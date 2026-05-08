bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Викаха му „Меси, Меси“, той им отговори с жест и гол №971 (СНИМКИ)
Феновете успяха да изнервят Кристиано Роналдо.
Снимка: Reuters
Футбол Световен футбол

Викаха му „Меси, Меси“, той им отговори с жест и гол №971 (СНИМКИ)

Феновете успяха да изнервят Кристиано Роналдо.

Феновете на Ал Шабаб провокираха звездата Кристиано Роналдо, скандирайки името на Меси.

Нападателят на Ал Насър направи провокативен жест в отговор на чутото от трибуните по време на мача от Саудитската арабска лига.

Кристиано Роналдо: Краят наближава...

Ал Насър спечели с 4:2 като гост в 33-ия кръг на първенството и крачи уверено към титлата, която ще бъде първа за португалската легенда в Саудитска Арабия.

През второто полувреме феновете на Ал Шабаб започнаха да скандират: „Меси, Меси!“. Роналдо започна да дирижира тълпата и да танцува в такт със скандиранията, след което вдигна палец нагоре към феновете. След това, обръщайки се странично към трибуните, Кристиано докосна слабините си...

Малко след този епизод Роналдо отбеляза гол след пас на Садио Мане. Попадението е №971 в невероятната му кариера.

Роналдо и Меси загубиха милиони последователи в Instagram за един ден!
Тагове:

кристиано роналдо фенове меси титла жест голове ал насър

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница

Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница
44 години по-късно: Астън Вила отново е на европейски финал (ВИДЕО)

44 години по-късно: Астън Вила отново е на европейски финал (ВИДЕО)
Англичани и испанци ще спорят за трофея в Лига на конференциите (ВИДЕО)

Англичани и испанци ще спорят за трофея в Лига на конференциите (ВИДЕО)
Левски обяви как ще празнува титла №27

Левски обяви как ще празнува титла №27
И Синер заговори за бойкот: Получаваме твърде малко...

И Синер заговори за бойкот: Получаваме твърде малко...

Последни новини

Старт в Несебър, битка за Рим: Джирото започва!

Старт в Несебър, битка за Рим: Джирото започва!
И Синер заговори за бойкот: Получаваме твърде малко...

И Синер заговори за бойкот: Получаваме твърде малко...
Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница

Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница
Англичани и испанци ще спорят за трофея в Лига на конференциите (ВИДЕО)

Англичани и испанци ще спорят за трофея в Лига на конференциите (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV