Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бешикташ изкуши Мохамед Салах с 10+2 милиона евро Египетската звезда получава сложна мисия - да събори Галатасарай от трона в Турция

Михамед Салах е свободен агент от 1 юли, когато изтече договорът му с Ливърпул. А новата му дестинация е Истанбул.

Според турските медии той вече се е споразумял с Бешикташ. И остава само да сложи подписа си върху договора.

Финансовите параметри също са известни. Египетската звезда ще получава гарантирани 10 милиона евро на година, както и още 2 милиона под формата на бонуси.

Бившият нападател на Ливърпул, Челси, Рома и Базел е главният коз на Бешикташ в опита на клуба да детронира градския съперник Галатасарай, който неизменно печели титлата в Турция през последните 4 години. Клубът се цели и в добро представяне на европейската сцена, където миналия сезон отпадна на плейофите преди основната фаза в Лигата на конференциите.

Бешикташ стартира кампанията си на Стария континент с мач от втория предварителен кръг на Лига Европа срещу датския Мидтиланд у дома. Сезон 2026/2027 в местното първенство пък стартира на 16 август с домакинство на Еюпспор.