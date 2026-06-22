Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Насладете се на магията на Мохамед Салах (ВИДЕО) Пише се история

След победата с 3:1 над Нова Зеландия, лидерът на египетския национален отбор Мохамед Салах коментира, че тимът има реален шанс да направи нещо историческо на световното първенство.

Той изрази увереност, че Египет може да завърши на първо място в групата и да продължи напред с още по-силно представяне, като подчерта, че това може да се превърне в едно от най-запомнящите се постижения за отбора през следващите години.

Салах добави, че в момента е важно играчите просто да се насладят на победата, а след това да насочат вниманието си към следващия мач.

Той не пропусна да отбележи и подкрепата от феновете, като каза, че атмосферата по трибуните, особено когато са облечени в червено, му напомня за дома и Египет.

Просто трябва да се насладим на днешния ден, на утрешния и след това да се съсредоточим върху срещата, която ни предстои", каза още египетският национал.

"Когато всички фенове са в червено, се чувствам сякаш играем в Египет. Всички са щастливи и развълнувани. Не знам какво да кажа - атмосферата е страхотна", добави Мохамед Салах.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.