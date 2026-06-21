Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Болка, която никой не заслужава: Легенда на Манчестър Юнайтед загуби сина си С разбити сърца сме, пише Марк Хюз

Футболният свят е покрусен от трагичната новина за смъртта на Алекс Хюз – син на легендата на Манчестър Юнайтед и Уелс Марк Хюз.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Байерн Мюнхен, Барселона и Челси сподели, че той и семейството му са „с разбити сърца“ след внезапната загуба на своя син.

Алекс Хюз си е отишъл едва на 38 години. Все още не се съобщават подробности около причините за смъртта му.

Макар и да не достигна върховете на баща си като футболист, Алекс изгради собствен път във футбола. Играл е за клубове като Стокпорт Каунти и Рексъм, а след края на състезателната си кариера се насочи към анализа и скаутинга. Работи за Манчестър Сити и Фулъм, участва в развитието на млади таланти в Португалия, а през последната година оглавяваше скаутския отдел на Гримзби Таун.

В емоционално обръщение Марк Хюз и съпругата му Джил споделиха болката си:

„Напълно съкрушени сме от внезапната и неочаквана загуба на нашия любим син Алекс. Той беше прекрасен син, обичан брат на Къртис и Зена, отдаден съпруг на Джесика и любящ баща на Себастиан и Леонардо. Сърцата ни са разбити.“

От Гримзби Таун също изразиха дълбоката си скръб:

„Алекс ще ни липсва изключително много. Всички в клуба сме потресени от новината за неговата внезапна кончина. Той беше уважаван колега и ценен член на нашето семейство. Приносът му към развитието на клуба и първия отбор беше огромен. Изказваме най-искрените си съболезнования на неговото семейство и близки в този тежък момент.“