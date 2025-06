Клаудия Шифър купува клуб от Висшата лига

Добра новина! Клаудия Шифър скоро ще почне да се появява по стадионите!

Мъжът на една от най-големите звезди на модния подиум и блян на милиони мъже по света - режисьорът Матю Вон, води преговори с английския Брентфорд за закупуване на миноритарен дял от клуба.

54-годишният Вон изгря в света на киното с продуцентската си роля във филма на Гай Ричи - "Две димящи дула", в който участва и бившият футболист на Челси - Вини Джоунс.

Британецът се ожени за Шифър през 2002 г., като двамата имат 3 деца. Тя беше забелязана на стадиона на Брентфорд - "Джитек Къмюнити Стейдиъм" с двете си дъщери през декември при загубата на "пчеличките" от Нотингам Форест с 0:2.

Сега Вон работи заедно с южноафриканския бизнесмен Гари Лубнър за придобиване на миноритарен дял от лондонския клуб. От Брентфорд отказват да коментират слуховете.

Съпругът на Клаудия Шифър не е единственият от света на киното, които да притежава английски клуб. Откакто Райън Рейнолдс и Роб Макелхени купиха Рексъм, отборът върви нагоре, като за трета поредна година се изкачва в горната дивизия.

Актьорът Майкъл Бакари Джордан пък държи част от Борнемут, а легендарният комедиен актьор Уил Фарел също ще гледа мачове от Висшата лига през следващия сезон, след като купи част от Лийдс, където играе Илия Груев.

