Как Раян Рейнолдс и Рексъм пренаписаха историята?

Отборът на Рексъм, чиито собственици са две от най-големите звезди на Холивуд - Раян Рейнолдс и Роб Макелхени, постигна исторически успех. "Червените дракони" спечелиха промоция в горна дивизия за трети пореден път, като никой друг отбор не е постигал подобно нещо. От следващия сезон те ще играят в Чемпиъншип - второто ниво на английския футбол.

Класическата победа с 3:0 над Чарлтън предизвика мощен рев от феновете на стадиона в знак на радост, че Рексъм ще играе за първи път от 43 години в Чемпиъншип.

Раян Рейнолдс и Роб Макелхени изгледаха отблизо успеха на своя отбор, като двамата са главните виновници за полета на Рексъм към горните нива.

Тимът живуркаше в петото ниво на английския футбол, след като изпадна от професионалните лиги през 2008 година и бе пред фалит. Холивудските звезди обаче успяха да направят нещо, което не се беше случвало до този момент.

2023: promoted to League Two

2024: promoted to League One

2025: promoted to Championship



