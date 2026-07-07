Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Колко още? Лионел Меси подобри и рекорд на Диего Марадона 39-годишната икона бележи във всеки от последните си 11 мача на световно първенство

Лионел Меси е отделна епоха във футбола. А вероятно и сам не може да преброи рекордите и постиженията си.

39-годишният аржентинец беше ключовата фигура и при епичния обрат с 3:2 срещу Египет. През първото полувреме пропусна дузпа, но след това с асистенция и гол в рамките на четири минути показа защо е смятан за най-великия.

Време е и за обичайната доза статистика. Меси се разписва в девети пореден мач на световно първенство - нещо, което не е постигано от никой преди него.

Неговата голова серия започва от осминафиналите на мондиала в Катар през 2022. Аржентинецът вече има 21 гола на световни първенства.

39-годишният Лео асистира за първия гол на Кристиан Ромеро. Така има вече девет асистенции, с което подобри постижение на легендата и свой сънародник Диего Марадона. Статистиката за голови подавания на световни първенства се води от 1966 година.