Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Без дъх: Аржентина с епичен обрат срещу Египет От 0:2 в 79-ата минута - Лионел Меси и шампионите оцеляха на Мондиал 2026

В епичен сблъсък, който остави зрителите без дъх - Аржентина обърна Египет и продължава защитата на световната си титла. Шампионите изоставаха безнадеждно с 0:2 в 79-ата минута, но отказаха да се предадат и извоюваха 3:2 по пътя към четвъртфиналите.

Лионел Меси пропусна дузпа за четвърти път на мондиали - абсолютен рекорд. След това обаче именно той отбеляза за 2:2 с осмия си гол в турнира и общо 21 на световни финали.

Аржентина пък се превърна в първия отбор, спечелил след два гола пасив в рамките на редовното време в елиминации.

Ясер Ибрахим откри за Египет в 15-ата минута, а Мостафа Зико удвои в средата на втората част. И точно когато изгбеждаше, че африканският отбор ще пренапише футболната си история, настъпиха инфарктните минути.

В 79-ата минута Кристиан Ромеро намали, а само две минути по-късно Лионел Меси изравни. Във втората минута на добавеното време Енцо Фернандес с глава узакони драматичната победа.

В 19-ата минута - при 0:1, Меси пое отговорността да изпълни дузпа. Но ударът му беше отразен от египетския вратар Мостафа Шобеир. Така осемкратният носител на Златната топка пропусна от 11 метра за втори път в рамките на турнира.

В 58-ата минута пък Египет стигна до попадение на Мостафа Зико. Преглед на ситуацията с ВАР обаче установи нарушение на Марван Атия срещу Лисандро Мартинес в началото на атаката.

"Гаучосите" за единадесети път достигнаха до четвъртфиналите на световното първенство и очакват победителя от мача между Швейцария и Колумбия, който ще се изиграе днес от 23:00 часа българско време.

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