Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Любовната драма на Винисиус: Събра се отново с бившата с трите деца "Винаги си била ти", пише бразилецът на рождения си ден

Ако си мислите, че ситуацията около новия договор на Винисиус с Реал Мадрид е сложна, то... не сте следили личния му живот.

Бразилецът явно бързо преживя разочарованието от отпадането на Бразилия на осминафинал на световното първенство и е готов за парти и за... връщане при бившата.

На 12 юли Вини отпразнува своя 26-и рожден ден. Медиите в родината му веднага заподозряха, че е в Сардиния и е с инфлуенсърката Вирджиния.

Връзка с прекъсване

Винисиус и Вирджиния имат динамична връзка, която официално приключи преди световното първенство по футбол. Тогава инфлуенсърката и майка на три деца от бившия си партньор, който също е инфлуенсър, обяви официално в социалните мрежи, че двойката е разделена.

"В живота се научих никога да не правя компромис с това, което е най-важно за мен. Затова, когато нещо вече няма смисъл, предпочитам да действам зряло и да завърша започнатото с топлина и уважение, вместо да го продължа", изненада с признание тя през май.

Само месец по-късно обаче Вирджиния се появи на трибуните на Мондиала за мача на Бразилия.

Сега тя е в Сардиния с децата, а на едно от клипчетата от стаята ѝ се вижда отражение в стъклото, за което се смята, че е на футболиста. Издава го бижуто около врата - масивен кръст.

Коментарите

За затопляне на отношенията и възобновяване на връзката между Винисиус и Вирджиния говорят и коментарите. В последните две публикации на красавицата, футболистът пише: "Радвам се да те видя така" и "Перфектна".

Двамата продължават да се следват в социалните мрежи.

Преди да обявят официално раздялата си, се появиха слухове, че Вини е поискал ръката на сънародничката си и двамата подготвят сватба.

Тя пък се появяваше често на мачове на Реал Мадрид.

Смята се, че привличането между двамата е от години и именно заради изневяра с Вирджиния е приключила предишната връзка на футболиста - с Мария Джулия Мацали.

Пробив и по договора

Що се отнася до оставането на Вини в Реал Мадрид, и там има пробив в преговорите.

Бразилецът е част от тима от 2018 г. и има договор до лятото на 2027 г. Според "Ас" той ще поднови контракта си скоро, вдъхновен от предстоящата работа с новия треньор - Жозе Моуриньо.

Снимка: Reuters

Двете страни са постигнали договорка за увеличаване на заплатата на Вини.